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スポルティングCPが冬の移籍市場で野心的な獲得を画策する中、レアル・マドリーのFWエンドリッキは1月に退団する可能性がある。新たに就任したパウロ・フォンセカ監督は、シーズン後半戦を前に、このブラジル人FWとの再会を実現するよう同クラブに求めたと報じられている。

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エンドリッキ、レアル・マドリー退団を検討

エンドリッキのレアル・マドリーでの将来はますます不透明になっている。1月の移籍市場が近づくなか、『AS』によると、若きFWはより良い機会を求め、今冬にスペインの首都を離れる見込みだ。

20歳のアタッカーは今季、定位置の確保に苦しんでいる。公式戦の出場はわずか7試合で、得点も1ゴールにとどまる。出場時間が大幅に限られていることから、シーズン途中の退団が最も合理的な選択肢とみられている。スポルティングは、マドリーで苦しい状況にあるブラジル人FWに、すぐに移籍できる道を提示した。

スポルティングとフォンセカ監督が獲得を推進

この冬の移籍を後押しする最大の要因は、スポルティングの監督に新たに就任したフォンセカだ。同報道によると、フォンセカ監督はマドリーのFWを獲得の最優先ターゲットに定め、1月に契約をまとめるようクラブ幹部に直接要請したという。

フォンセカ監督は、このブラジル人FWをポルトガルで率いる新チームにとって重要な補強と考えている。クラブ幹部も監督の意向を受け、次の移籍市場で同選手をリスボンに迎えるための正式な手続きにすでに着手した。

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スポルティングに移籍すれば、エンドリッキは自身をよく知る監督と再び仕事ができる。フォンセカ監督は昨季、リヨンに在籍していた際にこの才能あるアタッカーを獲得し、両者の協力関係は大きな成果を生んだ。

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チャンピオンズリーグの魅力と十分な出場時間

リヨン時代の恩師と再び組めることは、エンドリッキにとって大きな要素だ。自身の特性や戦術面での強みを十分に理解する監督の下に戻ることは、今季の再出発に最適な環境となり得る。

さらに、スポルティングにはチャンピオンズリーグでプレーできる大きな魅力がある。欧州最高峰のクラブ大会で引き続き自分の力を試せることは、選手の最終決断に大きく影響するとみられる。

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何よりもエンドリッキが優先しているのは、十分な出場時間を保証してくれる移籍先だ。サンティアゴ・ベルナベウでの苦しい数カ月を経て、FWは中心的な役割を担えるプロジェクトへの加入を決意している。

移籍交渉とイタリアからの競合

スポルティングがマドリーのスター選手を独占的に狙えるわけではない。ASローマも同選手の獲得に積極的に動いている。イタリアのクラブも引き続き獲得争いに加わっており、ポルトガルのクラブの移籍計画を複雑にする可能性がある。

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移籍の形態については、シンプルな期限付き移籍が依然として全当事者にとって十分に実現可能な選択肢だ。一時的な移籍であれば、エンドリッキは保有元クラブとの契約を維持しながら、貴重な経験を積める。