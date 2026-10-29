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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督が、カラバオカップでの勝利を前にチームはPKに特化した練習を一切行っていなかったと明かし、ファンを驚かせた。約11メートルの距離から蹴るPKに向けた準備をしていなかったものの、前回王者はブライトンとの緊迫したPK戦を制し、準々決勝進出を決めた。

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ルジがヒーローに、シティがブライトンに競り勝つ

マンチェスター・シティはカラバオカップ準々決勝進出を決めた。ブライトンとの劇的なPK戦を4-3で制しての勝ち上がりだ。前回王者はエティハド・スタジアムでの白熱した一戦で2度のビハインドを追いつき、2-2でPK戦に持ち込んだ。先制したのはアウェーのブライトンで、マリック・ヤルクイエがゴールを決めたが、前半終了前にマテオ・コヴァチッチが同点とした。

後半にはジョルジニオ・リュテールがブライトンを再びリードに導き、さらにクロスバーとサイドネットにシュートを当てて追加点に迫った。しかし、途中出場のジェレミー・ドクが流れを変える一助となり、ラヤン・シェルキのFKをヴィトール・レイスが自陣のゴールに入れて、試合はPK戦に突入した。

そして、控えGKのヘロニモ・ルジがヒーローとなった。シティはフィル・フォーデン、エンソ・フェルナンデス、ドク、シェルキがPKを成功させ、ルジがヤシン・アヤリとルイス・ダンクのシュートを止めて勝利を決めた。

マレスカ監督、PK戦の練習をしていなかったと明かす

緊張感の高いPK戦で決着したにもかかわらず、マレスカ監督はチームがPKの練習を全くしていなかったと認めた。シティの指揮官はプレッシャーの中で冷静さを保った選手たちを称えるとともに、PKを決められなかったコヴァチッチを擁護した。

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「正直に言うと、私がここに来てからPKの練習は一度もしていない」とマレスカ監督は認めた。「マテオも含め、5人全員にとても満足している。90分間の中で得点した選手が、その後のPKを外すことはよくあることだ」

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イタリア人指揮官はまた、正GKのジャンルイジ・ドンナルンマに代わって好プレーを見せたルジの重要な貢献にも言及した。「PK戦を別にしても、全体的に良かったと思う。特にビルドアップが良かった。良いセーブも見せた」と付け加えた。

カラバオカップ前回王者、選手の入れ替えが奏功

シティはカップ戦に向けて先発を9人入れ替え、アーリング・ハーランド、ルベン・ディアス、ヨシュコ・グヴァルディオルら主力選手に短い休養を与えた。マレスカ監督は選手起用に全面的に満足しており、途中出場したドクの重要な働きにも満足感を示した。

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「選手の入れ替えを含めた試合の計画には満足しているし、何より出場した選手たちには本当に、本当に、本当に満足している」とマレスカ監督は述べた。ドクの影響については、こう続けた。「彼が試合を変えたかどうかは分からないが、間違いなく影響を与えた。選手たちがいるのはそのためだ。先発するならベストを尽くし、ベンチから出るなら試合に影響を与えようとする」

一方、僅差で敗退したブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督はチームを擁護した。「PK戦で負けた」とヒュルツェラー監督は語った。「勝つためのチャンスは十分にあったが、失点は非常に不運だった。今日は相手に運があった。気持ちを切り替えなければならない。土曜日には雪辱を果たす絶好の機会がある」

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PKについて、ヒュルツェラー監督はさらにこう述べた。「チャンスやPKを外した選手を責めることは決してない。これはチームスポーツであり、私たちは団結している。懸命に戦い、ボールを持っていないときも全力を尽くすチームを見ることができた」

エティハドで早くも再戦へ

両チームは今週土曜日にプレミアリーグで再び対戦するため、ブライトンは反撃の機会を長く待つ必要はない。ブライトンは攻撃面での脅威を勝ち点3につなげるべくエティハドに戻る。一方のシティは、リーグ戦での好調を維持するため、速やかに意識を切り替える必要がある。

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大幅に選手を入れ替えた布陣で難しいカップ戦を勝ち抜いたマレスカ監督は、週末には休ませた主力選手たちを復帰させる見込みだ。水曜日の対戦で明らかになった弱点を両監督が突こうとする中、短い間隔で迎える再戦も激しい戦術的な攻防になりそうだ。