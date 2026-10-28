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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督が、厳しい1週間を過ごしたジャンルイジ・ドンナルンマとマルク・グエイを全面的に支持した。イタリア人GKとイングランド代表DFは、ともに大きなミスを犯し、シティがアストン・ヴィラに敗れてプレミアリーグ開幕からの全勝が途切れたことを受け、厳しい批判にさらされている。

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ヴィラ戦の敗北で無傷のスタートが止まる

シティの国内での今季無傷のスタートは土曜日、守備の脆さが響いて途絶えた。今季すでに配球や足元の技術に疑問の声が上がっていたドンナルンマは、ヴィラ戦の敗北を受けて厳しい視線を浴びた。

一方、グエイも苦しい時期を過ごしている。このセンターバックはイプスウィッチ・タウン戦での不振を厳しく批判された。失点につながるプレーではスピード不足を突かれ、その後にはPKを与えた。

過密日程と最近の不調を受け、マレスカ監督は両選手に短い休養を与えた。守備の2人はアーリング・ハーランド、エリオット・アンダーソン、ヨシュコ・グヴァルディオルとともに3日間の休暇に入り、練習を休んで海外へ渡った。厳しい試合日程を前に英気を養うためだ。

マレスカ監督、主力選手を擁護

最近の批判にもかかわらず、マレスカ監督は主力選手に責任を押し付けることを拒んだ。シティの指揮官は、過酷な日程の中では個人のミスは避けられないと強調し、選手たちの精神的な強さに信頼を寄せた。

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「ジージョは、我々が始めてからずっと良いプレーをしている」とマレスカ監督は報道陣に語った。「どんな選手や監督でも、どこかでミスをするものだ。彼もいくつかミスをしているが、それもシーズンの一部だ。あれほど多くの試合に出て、長い時間プレーしていれば、ミスをまったくしないのは時に不可能だ。彼は精神的にかなり強い。自分がミスをしたときは分かっている。我々が伝える必要はない。あまりにも明白なこともあり、選手たち自身が認識している。それも試合の一部だ」

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指揮官は、守備の中心を担うセンターバックにも同様に賛辞を送った。「マルクには全面的に満足している。彼の反応の仕方は素晴らしいからだ」と付け加えた。「彼は素晴らしい人物で、主将の一人であり、リーダーだ。正直に言って、私はマルクが大好きだ。ジージョと同じで、ミスをすれば本人がそれを認識する。今季開幕からほぼすべての時間に出場しているし、彼はまったく問題ない」

カラバオカップに向けて休養

マレスカ監督は、選手たちの疲弊を避けるため、積極的に負荷を管理している。主力5選手に許可を与えて遠出させた判断について、指揮官は次のように説明した。「ヴィラ戦の後、5人の選手にエネルギーを回復するための3日間の休みを与えた。全員が休暇中だ。3日間休んで、エネルギーを蓄える。出かけて、満タンのエネルギーで戻ってきたら、またやっていく」

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ドンナルンマが休養するため、水曜日のカラバオカップ4回戦ではヘロニモ・ルジが出場する。34歳のアルゼンチン人GKは、ジェームズ・トラフォードの退団を受けて今夏マンチェスターに戻り、2度目の在籍期間を過ごしている。同大会では以前、ノリッジ戦に出場した。

「彼は良い状態だ」とマレスカ監督は控えGKについて語った。「私がここに来る前に彼と話をした。彼は自分の役割を正確に理解しているし、その役割は重要だ。日々よくやっていて、大いに助けになっている。ジージョも大いに助けになっている。出場したときのプレーも良かったし、明日もまたプレーする」

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ブライトンとの2連戦が待つ

シティはブライトンをホームに迎える連戦という、珍しい日程に臨む。好調なファビアン・ヒュルツェラー監督率いるチームは水曜日、リーグカップでエティハド・スタジアムを訪れ、そのわずか3日後にプレミアリーグの一戦で再び同スタジアムに戻ってくる。

週末の失望からすぐに立ち直りたいシティにとって、マレスカ監督はブライトンとの2試合がいずれも戦術面で厳しい戦いになると予想している。「彼らは非常に良い戦いをしている。だから、どちらの試合も厳しくなる」と警戒した。「多くのチャンスをつくり、多くのゴールを決めている。我々は守備面で注意を払い、攻撃面でも正しいプレーをしなければならない」