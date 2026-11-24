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ケヴィン・デ・ブライネがナポリの選手としてエティハド・スタジアムに戻る。エンツォ・マレスカをよく知ることが、マンチェスター・シティに挑むナポリの明確なプランにつながると強調。火曜日のチャンピオンズリーグ戦を前に、古巣の布陣をどう攻略し、苦しめるつもりかを語った。

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マレスカを知る強みを生かすデ・ブライネ

ケヴィン・デ・ブライネは火曜日、ナポリの選手として2度目のエティハド・スタジアム訪問を迎える。チャンピオンズリーグでの対戦を前に、エンツォ・マレスカとマンチェスター・シティをよく知ることがナポリの十分な準備につながっていると強調した。マンチェスターで10年を過ごしたMFは、リーグフェーズで勝ち点9の7位につけるシティをナポリが苦しめられると考えている。

デ・ブライネは「よく知るチームとの対戦だ。明日は堅実かつ勇敢に戦う必要がある。どんな試合になるかは分かっている。エンツォ・マレスカを知っているし、彼がどんなプレーを好むかも知っている。厳しい試合になるだろうが、互角に戦える」と語った。

パスでシティを攻略するナポリのプラン

ナポリはアーセナル、ビジャレアル、ポルトに敗れ、勝ち点3で27位につける。デ・ブライネは、マンチェスター・シティの布陣を崩すため、マッシミリアーノ・アッレグリ率いるチームが練習で磨いてきた具体的な攻撃パターンを明かした。ナポリはドリブルで前進するだけでなく、パスコースを生かし、相手の背後へ直接ボールを送ることも狙う。

デ・ブライネは「ボールを持って走るのが好きだし、明日もそうできればと思う。ただ、パスコースを見つける方法や、相手の頭上を越すボールを送る方法にも取り組んできた。よく知るチームとの対戦だ。どんな試合になるか分かっている。エンツォ・マレスカを知っているし、彼の試合へのアプローチにもなじみがある。厳しい試合になるだろうが、ベストを尽くす」と説明した。

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対照的な調子と負傷者状況

デ・ブライネはラスムス・ホイルンドの後方でプレーする見込みだ。一方、ナポリでは主力のスタニスラフ・ロボツカ、アレッサンドロ・ブオンジョルノ、ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ、アレックス・メレトが負傷し、DFラファ・マリンも出場停止となるなど、欠場者が多い。ダヴィド・ネレスは10月13日以降の試合を欠場していたが、メンバーに復帰する。ナポリは土曜日にトリノを1-0で破り、3試合続いた未勝利を止めた。

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マンチェスター・シティはプレミアリーグで4試合勝利がないまま火曜日の一戦に臨む。アストン・ヴィラ、ブライトン、ノッティンガム・フォレストに敗れた後、フラムと1-1で引き分けた。ただし、マレスカ率いるチームは今季のホームゲーム10試合中7試合に勝利し、2025年9月にはエティハドでナポリを2-0で下している。

リーグフェーズの順位争いを左右する一戦

ナポリは公式戦の直近アウェー7試合で5敗を喫し、マンチェスター・シティとの直近3度の対戦もすべて落としている。マンチェスターでデ・ブライネが戦術を実行できるかに、重圧がかかる。

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火曜日に勝利すれば、ナポリは次の欧州の試合となるブルッヘ戦を前に、プレーオフ圏に近づく。一方のシティは、ベスト16への自動進出が決まる上位8位以内の座をより確かなものにしたいところだ。