エンツォ・フェルナンデス、レアル・マドリードのためにチェルシーに宣戦布告

アルゼンチン代表のエンツォ・フェルナンデスは、来夏の移籍市場でチェルシーを退団する意向を固めている。

チェルシーのリアム・ロズニオール監督は先週金曜日、FAカップのポート・ヴィル戦およびプレミアリーグのマンチェスター・シティ戦におけるチーム登録メンバーからフェルナンデスを外したことを発表し、その理由として、監督が「一線を越えた」とみなした同選手の最近の発言を挙げた。

25歳の同選手は、欧州で住みたい都市について「ルソ・TV」のインタビューで「妻にはいつも言っているんだ。もしヨーロッパで住む都市を選ばなければならないなら、マドリードが大好きだ。ライフスタイルやすべてがブエノスアイレスに似ているから」と答えたことで、チェルシーでの将来に疑問符が付く事態となった。

スペインの番組「エル・シェルニート」によると、エンツォは来季のレアル・マドリード移籍についてほのめかすだけでなく、決定的な態度を示すとされる。

同番組は、エンツォが来夏、レアル・マドリードへの移籍を円滑に進めるため、チェルシーへの退団を正式に申し入れると報じた。

「エル・シェリンゲト」は、最大の障害は、エンツォの移籍に同意するためにチェルシーが要求する金額であり、それは最大1億5000万ユーロに達する可能性があると説明した。

同番組は、レアル・マドリードが移籍金を引き下げるようチェルシーに圧力をかけるため、この取引を8月の最終週まで先送りする可能性があると報じた。



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