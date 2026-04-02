エンツォ・フェルナンデス、レアル・マドリードに新たなメッセージを2通送る

チェルシーのスター選手、エンツォ・フェルナンデスが再びレアル・マドリードへの移籍説を呼んでおり、ブルーズでの彼の将来をめぐる憶測をさらに掻き立てている。

ここ数週間、一部の報道では、パリ・サンジェルマンと並んで、レアル・マドリードが来夏のエンソ獲得に最も強い関心を示しているクラブの一つであると報じられていた。

数日前、フェルナンデスはインフルエンサーとの対談で、どこに住むのが好きかと尋ねられ、「マドリードでの生活がとても好きだ。ブエノスアイレスを思い出させる」と答えた。

その後、このアルゼンチン人選手がチェルシーを去る可能性が高まっていることや、来夏にレアル・マドリードへの移籍を希望していることを裏付ける報道が増加した。

そして今日、エンツォは「Luzo TV」を通じてレアル・マドリードに新たなメッセージを送り、マドリードでの生活への希望を改めて強調した。

チェルシーのスター選手は次のように語った。「妻にはいつも言っているんだ。もしヨーロッパで住む街を選ばなければならないとしたら、僕はマドリードが本当に好きだ、と。マドリードはブエノスアイレスにとても似ている。食べ物も、すべてがね」。

エンツォの称賛は街だけにとどまらず、対戦して感銘を受けた選手について尋ねられた際、このチェルシーのMFは元レアル・マドリードのトニ・クロースとルカ・モドリッチの二人についても称賛した。

彼は次のように語った。「同じポジションでプレーしているから、いつも相手チームのミッドフィルダーを研究するようにしている。特にトニ・クロースには感心している。ベルナベウでレアル・マドリードと対戦したことがあるが、彼もモドリッチも素晴らしい選手だ。非常に高いクオリティを持っている。」

（関連記事）…エンツォ・フェルナンデスの行動がチェルシーの選手たちの怒りを買う…移籍が近づいているのか？