エンツォ・フェルナンデスの行動にチェルシーの選手たちが激怒…退団が近づいているのか？

木曜日に発表された報道によると、チェルシーの選手たちが、最近レアル・マドリードへの移籍をほのめかしたアルゼンチン人チームメイト、エンツォ・フェルナンデスに対してどのような態度を取っているかが明らかになった。

フェルナンデスはインフルエンサーとの対談で、住みたい場所について尋ねられ、「マドリードでの生活がとても好きだ。ブエノスアイレスを思い出させる」と答えた。

2022年ワールドカップ優勝メンバーであるこのアルゼンチン人スターは、2023年1月にチェルシーに加入し、2032年までの契約を結んでいる。

英紙『テレグラフ』によると、アルゼンチン人選手のチームメイトたちは、彼の最近の言動に怒りを抱いているという。その最新の例が、クラブを去る意向を公に表明し、事実上レアル・マドリードへの移籍をほのめかしたことだ。

以前、ESPNのインタビューで、パリ・サンジェルマンに敗れてチャンピオンズリーグから敗退した後、彼はチェルシーでの自身の将来について「分からない。まだ8試合とFAカップが残っている。ワールドカップもあるし、その後は様子を見よう」と語っていた。

これらに加え、エンツォと一部のチームメイトとの関係も緊張している。

英紙『テレグラフ』によると、彼はパリ・サンジェルマン戦においてGKヨルゲンセンと激しい口論を繰り広げたほか、他の選手たちに対しても同様の事態が繰り返され、試合中に公然と叱責していたという。

とはいえ、プレミアリーグ史上最多の赤字を記録するなど、チェルシーが直面している深刻な経営危機が、今夏のエンゾの移籍を受け入れるきっかけとなる可能性もある。