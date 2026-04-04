エンツォ・フェルナンデスが出場停止処分について初めて言及し、チェルシーに関する驚くべき事実を明かす

エンツォ・フェルナンデスの代理人であるハビエル・パストーレは、『The Athletic』とのインタビューで、クライアントに対する懲戒処分について初めてコメントした。チェルシーは、フェルナンデスがレアル・マドリードと「接触」したとされることを受け、彼をチームから外すことを決定した。

「妻に『ヨーロッパで住みたい街を一つ選べ』 と言われたら、いつも『マドリードがすごく好きだ』と答えている。生活も、すべてがブエノスアイレスにとても似ているから…」と、フェルナンデスはテレビ局Luzuのインタビューで語った。チェルシーのリアム・ローゼニオール監督は金曜日、このアルゼンチン人選手が今後2試合に出場できないことを確認した。

この発表に対し、フェルナンデスは強い憤りを示した。「エンツォは状況を理解していなかった」とパストーレは語った。「この処分は全く不公平だ。チェルシーの現状を考えると厳しすぎるし、出場停止にする理由も正当性もない」と彼は憤慨した。

「監督から伝えられた際、彼はそれを受け入れた。なぜなら彼は非常にプロフェッショナルな男であり、どこにいても常に全力を尽くし、決定を尊重するからだ。しかし、我々は処分を理解できない。彼はどのクラブの名前も挙げていないし、チェルシーを去りたいとも言っていない。むしろその逆だ。」

パストーレはまた、この一件以来、チェルシーの態度が極めて異様なものになっていることも明かした。「木曜日にクラブから、あの発言について話し合いたいという連絡を受けた。メッセージを受け取った際、私は返信したが、それ以降、彼らは反応しなかった。どうやら、彼がクラブに到着した時点で、即座に出場停止処分にすることをすでに決めていたようだ。」

現時点では、フェルナンデスの契約延長ももはや検討されていないようだ。「確かに以前話し合いはあったが、条件がまだ整っていなかった。現実的ではなかったため、実現しなかった。今のところ、その件については完全に白紙に戻すことにした」とパストーレは語った。

「給与、敬意、物事の進め方など、我々の決断に影響を与える要因はたくさんある…。クラブが最善の方法で行動していないことを示唆する要素は多い。私の視点からは全く意味のないこの2試合の出場停止処分は、単にクラブが声明を出したい、あるいはメッセージを送りたいだけだということを示唆しているに過ぎない。」