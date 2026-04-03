移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が、チェルシーのスター選手エンツォ・フェルナンデスの来夏におけるレアル・マドリードへの移籍の可能性について言及した。

ロマーノ氏は自身のYouTubeチャンネルの動画で次のように述べた。「チェルシーはライアン・ロズネール監督を通じて、エンツォが今後の2試合を欠場すると発表した。これは大きな決断だ。なぜなら、エンツォは単なる素晴らしい選手ではないからだ。 彼はチェルシーにとってピッチ上で一流かつ決定的な存在であり、極めて重要な局面では『ブルーズ』のリーダーでもある。例えば、エンツォがその人柄から、常にロッカールームで重要な存在であることは周知の事実だ」

さらに彼は次のように付け加えた。「チェルシーは、ここ2、3週間の間に起きた多くの出来事が、エンゾーに『ブルーズ』での自身の将来に関する発言において一線を越えさせてしまったと考えている。それがこの出場停止決定の理由だ」

さらに彼はこう続けた。「これはエンゾとチェルシーの関係において重大な局面だ。なぜなら、これは単なる監督の決定ではないからだ。この姿勢を示したのはリアム・ロシニョール一人ではなく、クラブと監督が一致しての判断だった。オーナー、役員、経営陣、そして監督を含むコーチングスタッフ。全員が、この発言に不満を抱いていたため、これが最善の解決策だと考えたのだ。」



関連記事：



エンツォ・フェルナンデスの代理人「ロシニョールの決定は不当…W杯後に退団の可能性

も」 エンツォ・フェルナンデス、2通のメッセージでレアル・マドリードにアプローチ



彼は続けた。「皆さん、エンツォとレアル・マドリードについて多くの質問を受けます。現時点で言えるのは、レアル・マドリードが夏にミッドフィルダーを探していることは分かっているということ、そして間違いなくエンツォもその候補の一人だということです。」

さらにこう続けた。「選手自身がマドリードという街に住みたいと語ったことはさておき、エンツォはいつかスペインでプレーしたいと考えており、いつか――今夏とは言わないが――レアル・マドリードのようなビッグクラブへの移籍が実現すれば喜ぶだろう」。

そしてこう締めくくった。「チェルシーも忘れてはならない。彼らはエンツォを獲得するために巨額を投じたのだから、普通のオファーでは納得しないだろう。 7000万や8000万ユーロといった数字を目にすることがあるが、チェルシーが選手を売却する際にそのようなオファーを検討しているとは思えない。したがって、莫大な資金が必要となるだろうし、この規模の取引を成立させられるクラブがどのようなものかを理解しなければならない」。



