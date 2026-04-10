エンツォ・フェルナンデスがマドリードの騒動を鎮めた。代理人がチェルシーとの論争に決着をつけた。

アルゼンチン代表エンツォ・フェルナンデスの代理人ハビエル・バストーリは、移籍を示唆する発言が報じられたことを受け、チェルシーでの将来を巡る論争に終止符を打った。

エンツォは以前「マドリードの生活が好き」と発言し、チェルシーの首脳陣の反感を買って2試合の出場停止処分を受けた。

スペイン番組「エル・シェルニート」は、エンソが来季レアル・マドリード移籍を希望し、来夏に正式申請を行う可能性があると伝えた。

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しかし、バスティはスペイン紙『アス』の取材に「エンツォに問題を起こす意図はない。彼はチームのリーダーで、今シーズンも活躍している」と語り、憶測を否定した。

さらに「ここ数日話し合ってきた。彼の言葉に退団の意図はない。メディアの誤解だ」と続けた。

「クラブ首脳とも完全に合意しており、問題はすでに収束。事態は過去のものだ」と続けた。

エンツォはまだ25歳であり、多くのことを学んでいる段階にある。我々はクラブに対し、彼の発言に悪意はなかったが、タイミングと発言内容に誤りがあったことを説明した。彼は自ら進んで、クラブ、チームメイト、コーチ陣、経営陣、そして組織内の全員に謝罪した」。