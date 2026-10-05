イッティハードの指揮官であるドイツ人監督イェンス・フィシングは、同クラブのナイジェリア人FWジョージ・イレニキナに関する医療報告を注視している。負傷の最新状況を把握し、トレーニング復帰への準備状況を見極めることで、今後の期間における「オル・ダメ（アル＝アミード）」での起用の是非を判断するためだ。これはサウジアラビアの「アッリヤーディーヤ」紙が報じたものである。

コーチングスタッフはイッティハードの医療チームと連携してイレニキナの状態を注視しており、同医療チームはナイジェリア代表の医療チームと直接連絡を取り合っている。目的は現時点における選手に適したプログラムを定めることだ。現在のところトレーニング復帰の具体的な期日は決まっておらず、次節のアル＝ヒラル戦に間に合う可能性が低下している兆候も見られる。

イレニキナはナイジェリア代表に合流していた際に身体的な問題を負ったが、その後ギニアビサウ戦で15分間、途中出場することができた。この試合は彼の母国代表が3対0で敗れる結果に終わった。これに先立ち彼は、アフリカネイションズカップ予選の前節のマダガスカル戦で、ナイジェリア代表デビュー戦となる試合でゴールを決めていた。

このナイジェリア人FWの準備状況は、フィシングにとって非常に重要な意味を持つ。とりわけ今シーズン開幕以降、イッティハードで見せてきた力強い滑り出しを踏まえればなおさらだ。サウジ・プロフェッショナルリーグ連盟のデータによると、イレニキナはサウジ・ロシュン・リーグでの6試合の出場で4ゴール・2アシストを記録している。

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イレニキナの負傷への懸念は、イッティハードにとって微妙な時期に訪れた。同クラブは勝ち点17でロシュン・リーグの順位表2位につけており、首位のアル＝ヒラルとはわずか勝ち点1差だ。これにより両チームの対戦は第8節屈指の注目カードとなり、この一戦に向けた主力選手の準備状況の重要性が一層高まっている。

したがって、アル＝ヒラル戦のイッティハードのメンバーにおける唯一のセンターフォワードは、モロッコ人のユセフ・エン＝ネシリとなる。

イッティハードは次の土曜日の夜9時、「キングダム・アリーナ」でアル＝ヒラルの敵地に乗り込み、サウジ・ロシュン・リーグ第8節の大一番に臨む。一方でフィシングは、イレニキナの去就を判断すべく最新の医療報告を注視しており、このクラシコに間に合う形で復帰できるのか、それとも注目の一戦を欠場することになるのかを見極めようとしている。