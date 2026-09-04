エレーヌ・ヘンドリクスは、自分がそう簡単に『Vandaag Inside』の後継にはならないと見ている。そう『De Telegraaf』との対談で語った。ここ数週間、番組の今後をめぐって臆測が飛び交っている。

ここ数週間、『VI』の将来は明確に議論の的となっている。きっかけの一つは、RTLがウィルフレート・ヘネーに関心を示している可能性があることだ。一方で、ヨハン・デルクセンとレネ・ファン・デル・ハイプも以前、この番組での自身の将来について疑問を口にしていた。

そのため、この известныйトリオが解散する可能性さえ話題になっている。タルパは今のところ、『VI』の今後について明確にしていない。

ただ、舞台裏では今後の対応について話し合いが進められていることは明らかで、ヘンドリクスの名前もすでに番組の後継候補として挙がっている。しかし本人は、その可能性を明確に否定している。

「みんな分かっていることだけど、あの旗艦番組が座礁するときは、そしてそれはいずれ起こることだけど、その時にはちゃんとプランを持っていなければならない。今年以降も続いてほしいと思っている。幸い、ヨハン・デルクセンは残りたいと話している」

本人によれば、自分が『VI』の後継として打診を受けたことはまだないという。「私自身は頭の中でその可能性を想定していないし、私に何か打診があったわけでもない。私はZiggo Sportで火曜日から木曜日まで欧州サッカーを担当している。だから、あまり身動きが取れないの」

それでも、このSBS6の司会者はわずかな含みを残している。「当事者同士が折り合えるなら別だけど、その場合でも私自身がやりたいと思う必要があるわ」