エレーヌ・ヘンドリクスは、大手術の後遺症に今も悩んでいる。

『アルゲメン・ダグブラッド』紙のインタビューで、ヘレーネ・ヘンドリクスは昨年の背中の手術の影響で今も体調が万全ではないと語った。ブラバント州出身の彼女は5月9日から『スタッツロテリー・ショー』の司会を務めるが、番組内の身体的な課題には参加できない見込みだ。

彼女は長年の背中痛のため昨年手術を受け、数か月活動休止して『デ・オランジェゾンダグ』の司会をジョニー・デ・モルとトーマス・ファン・フローニンゲンに譲った。

そのため『デ・スタッツロテリー・ショー』では身体的な仕事は担当しない。「まだリハビリ中ですが、司会はしたかった。すべてを見て『私もやりたい！』と思ったものの、仕方がありません」と語った。

仕事面では2025年は厳しい年だった。 「手術で仕事を休み、給料をそのままもらえた。だからその分を取り戻したい。約束通り、仕事をこなすだけ。」

テレビで成功しても冷静でいられるのは「性格だから」とヘンドリクスは語る。カメラマンが潜むこともなく、スキポール空港を歩き、ボディーガードなしで列に並ぶ。「大したことじゃない」と笑う。

『ヴァンダグ・インサイド』のように普通の人々と働けることが支えです。ありのままの自分でいるだけ。これ以外には何もありません」とブレダ出身の司会者は語る。それでも、彼女にはまだ叶えたいテレビの夢がある。

「もし次に何に挑戦したいかと聞かれれば、オリンピックです。ただし、この世界では放映権の所在が鍵を握ります。今後、どんなチャンスが訪れるか様子を見たいと思います」とヘンドリクスは語り、締めくくった。