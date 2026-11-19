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ステファン・エル・シャーラウィが過去、現在、未来について語った。

ローマとミランでプレーした経歴を持つジェノアのFWは、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューでこう語った。「セリエAとイタリア代表を目指していた子どもの頃のステファンは、これまで成し遂げたことを誇りに思えるだろう。ただ、ミランで得点王だった20歳の自分は、もう少し上を期待していたかもしれない。でも、それは誰にでもあること。僕は自分のキャリアにも、僕を大切に思ってくれた人たちに残し、伝えられたものにも満足している」

「ミランでの2年目は、僕のキャリアで最も得点を挙げ、最も素晴らしい年だった。その後は2度のケガで、長い間ピッチから離れた。簡単な時期ではなかった。プレーできず、いら立ちを感じていた。すべてが急速に起きた。ピッチ内外で非常に濃密な1年で、スポンサーとの初めての契約、初めての広告、初めての表紙があった。自分よりはるかに大きな世界に身を置くことになり、対処するのは決して簡単ではない。良い時も悪い時も乗り越えるには、バランスが必要だった。家族が大いに支えてくれて、立ち直る助けになった。それでも変化が必要な時が来て、モナコで別の経験をすることにした」

「その後、幸運にもローマに加入できた。大きな変化であり、デビュー戦で南側スタンドの前で決めた、浮き球をかかとで合わせるゴールとともに再出発を果たした。中国の上海申花での時期？ 移籍を決める上で、金銭面が大きな要素だったことは否定できない。悪い経験ではなかったけれど、とても大変だった。新型コロナウイルスの感染が広がり、リーグ戦は7カ月間中断した。隔離措置のため上海に戻れず、契約を終えてローマに戻ることにした。すべてが完璧だった。あのヨーロッパリーグ決勝を除けば。あの試合に勝っていればクラブの歴史は変わっていたはずだが、誰かがそれを許さなかった」

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これは、2023年5月31日にブダペストで行われ、セビージャがPK戦の末に勝利した決勝で、イングランド人審判アンソニー・テイラーが見せた判定を指している。

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「僕はここジェノアで育った。戻ってこられたのは本当に特別で、感慨深かった。家に帰ってきたような気分だ。ただ、北側スタンドの前でゴールを決めないとね。それができれば、最高の形で一巡りを終えられる」

「ダニエレ・デ・ロッシの存在は大きかった。サウジアラビアから高額のオファーを受けていたけれど、まだ現役として生きている実感が欲しかった。再会した彼は、ローマで別れた時と変わっていなかった。強い個性を持つリーダーで、ロッカールームでもずっとそういう存在だと感じていた。選手を奮い立たせ、気持ちを高め、チームに何を言うべきかを分かっている。それも常に適切な言い方で、適切なタイミングにね。素晴らしい人物で、指導者としても有能だ」

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「ここジェノヴァでロビーニョの息子と再会できたのはうれしかった。ジュニオールが、僕と彼の父親が一緒に撮った写真や、ミラネッロで遊んでいた時の写真を見せてくれた。世代をまたいだことに感慨を覚えるし、自分があまり若くないと感じるよ」