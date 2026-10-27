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バルセロナのハンジ・フリック監督は、エル・クラシコでの痛恨の敗戦を受け、トップチームの選手たちに2日間の休みを与えた。敗戦を振り返り、疲労を回復するための時間だ。厳しい日程の中、バルセロナは複数の舞台でつまずいており、ドイツ人指揮官は選手たちに心身ともに英気を養ってほしいと考えている。

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連敗を受け、フリック監督は休養を優先

スペインメディア『SPORT』によると、ハンジ・フリック監督は日曜日のレアル・マドリー戦に1-2で敗れた後、バルセロナの選手たちに2日間の休暇を与えた。この敗戦により、ラ・リーガ開幕からの無敗が途絶えた。キリアン・エンバペに2得点を許し、国内リーグで痛い黒星を喫した。

このクラシコでの痛手は、チャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに2-4で敗れた直後に訪れた。同報道によると、フリック監督は両試合でチーム本来の鋭さが大きく失われていることに気づき、戦術面の修正にすぐ取りかかるよりも休養を優先した。選手たちは心身ともにリフレッシュして戻れるよう、水曜日まで練習場を離れる。

ヤマルがコパ・トロフィーを受賞、クバルシは回復を優先

Getty Images

チームの大半が休養する一方、ロンドンで開かれるバロンドール授賞式への出席が、日程上の小さな課題となっている。ラミン・ヤマル、ジョアン・ガルシア、ロドリは、この権威ある式典に出席する予定だ。しかし、将来を嘱望されるDFパウ・クバルシは渡航を見送り、自宅での身体の回復に専念することを選んだ。

バルセロナは最近、ピッチ上で苦戦しているものの、ヤマルにとっては歴史的な一夜となった。10代の逸材はバロンドールの総合順位で3位に入り、受賞者のハリー・ケイン、2位のエンバペに続いた。

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ヤマルはコパ・トロフィーも3年連続で獲得したが、称賛は謙虚にチームメイトへ向けた。このウインガーは、賞は本来クバルシのものだと述べ、センターバックとしての見事なパフォーマンスと、ワールドカップの年間最優秀若手選手としての地位を評価した。

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移動の混乱と蓄積する疲労が影響

フリック監督は、選手の疲労を約2週間前から懸念していた。問題が始まったのは、最近のセビージャでの試合からバルセロナへ戻る際だ。カタルーニャ地方の悪天候によって移動予定が大きく乱れた。選手たちは航空機内で1時間以上足止めされた末、ホテルに戻らざるを得なかった。

予想外の遅延により、重要なパリでの欧州大会の一戦を前に、チームが回復に充てられる時間は大幅に減った。負傷者が増えるなか、過酷な日程がついに選手たちに影響を及ぼした。フリック監督は、完全に気持ちを切り替え、指示された食事計画を厳守することだけが、シーズン序盤の好調を支えた絶え間ないエネルギーを取り戻す方法だと確信している。

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アラベス戦を前に戦術面の振り返りへ

Getty Images

バルセロナの選手たちは水曜日に練習場へ戻る。心身を休めた後は、すぐにパリ・サンジェルマン戦とレアル・マドリー戦で露呈したピッチ上のミスを詳しく振り返り、修正することに焦点を移す。

フリック監督は、この短い休暇が選手たちにとって完全なリセットになることを望んでいる。アラベスとの次のラ・リーガの一戦に向けた準備が始まるなか、バルセロナは早急に本来のリズムを取り戻さなければならない。







