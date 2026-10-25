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日曜日に行われるバルセロナとの大一番、エル・クラシコを前に、レアル・マドリーに大きな朗報が届いた。ティボー・クルトワが突然の体調不良からの回復を目指している。ベルギー人GKは当初、カタルーニャへの遠征を欠場すると見られていたが、スペインの今季最大の一戦への出場に楽観的だ。

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クルトワ、体調不良からの復帰を目指す

レアル・マドリーは、ライバルのバルセロナとの対戦を数時間後に控え、守護神ティボー・クルトワの体調不良という不安に見舞われた。クラブは日曜朝、ベルギー代表GKがインフルエンザに似た症状のためメンバーから外れると発表した。

『The Athletic』によると、状況は好転しており、34歳のGKはチームメイトと合流するための遠征に望みを持っている。クルトワはこの大一番に出場できる状態になることを強く望んでいる。

レアル・マドリーは現在、首位バルセロナと勝ち点6差で、優勝への望みをつなぐには、この試合で勝利が必要だ。セビージャとRBライプツィヒに勝利し、国内と欧州での調子は最近上向いているものの、クルトワほどの選手を欠けば大きな痛手となる。クラブは起用について最終判断を下すまで、1時間ごとに状態を確認している。

モウリーニョ、代替策を用意

クルトワがキックオフまでに出場可能な状態にならなければ、控えGKのアンドリー・ルニンが大一番に臨む準備を整えている。ウクライナ代表GKは大舞台にも慣れており、これまでクルトワが不在だった際にも問題なくゴールを守ってきた。2018年にクルトワと同じくレアル・マドリーに加入したルニンは、頼れる控えとして直近5シーズンでラ・リーガ43試合に出場している。

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GKが不足する事態に備え、モウリーニョはユースから追加の選手を招集した。クラブのCチームでGKを務めるイリア・ヴォロシンが、念のため遠征メンバーに加わっている。U-20ウクライナ代表でプレーした経験を持つ若手GKは、まだプロのトップチームでデビューしていないものの、セルヒオ・メストレとともに試合当日のメンバーで必要な控えを担う。

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ゴールを守る伝説的存在

クルトワは、世界最高のGKと言っても過言ではない地位を築いており、レアル・マドリーにとっての重要性は計り知れない。2018年夏にチェルシーから加入して以来、ラ・リーガで98回のクリーンシートを記録している。

2018年のチェルシーからの移籍後、9シーズン目を迎えたクルトワは、ラ・リーガ優勝3回とチャンピオンズリーグ優勝2回を含む12個のタイトルを獲得し、今もレアル・マドリーの中核を担っている。ベテランGKの現行契約は今季終了時に満了するが、交渉は順調に進んでおり、12カ月の延長によって2028年までマドリーに残る見込みだ。

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モウリーニョ、選手起用に頭を悩ませる

GKの状況に注目が集まる一方、レアル・マドリーは攻撃陣の最も危険な選手の一人を欠くことがすでに確定している。ヴィニシウス・ジュニオールは国内大会での4試合の出場停止処分が続いており、起用できない。