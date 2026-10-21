エル・クラシコに向けバルセロナに大打撃！PSG戦で負傷したダニ・オルモが1カ月離脱

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バルセロナにとって、ダニ・オルモの戦列離脱は大きな痛手となった。スペイン人の司令塔は火曜日の夜、パリ・サンジェルマンに2-4で敗れたチャンピオンズリーグの試合で筋肉に問題を抱えた。ハンジ・フリック監督率いるチームは重要な試合が続く中、しばらくオルモを欠くことになる。

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バルセロナ、オルモの離脱期間を発表

オルモが約1カ月離脱することが分かり、フリック監督の今後数週間の計画に狂いが生じた。元RBライプツィヒのオルモは、先日のパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグでの敗戦で途中交代を余儀なくされ、コーチングスタッフは状態を案じていた。水曜日にクラブの医療部門が追加検査を行った結果、厳しい日程を控えるバルセロナにとって最も懸念していた事態が現実となった。

クラブは公式チャンネルを通じて声明を発表し、状況を説明した。「検査の結果、ダニ・オルモがパリ・サンジェルマン戦で相手選手と接触したプレーにより左内転筋を負傷したことが確認された。離脱期間は約1カ月と見込まれる」

回復期間中に欠場する重要な試合

バルセロナにとって、負傷のタイミングは最悪に近い。今後30日間には、日曜日にスポティファイ・カンプ・ノウで行われるレアル・マドリーとのエル・クラシコを筆頭に、重要な試合が続く。

Getty Images

マドリー戦に加え、オルモはアラベス、アトレティコ・マドリー、ビジャレアルとのラ・リーガの重要な試合や、アストン・ヴィラとの難しい欧州での一戦も欠場する見込みだ。

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スペイン代表もオルモを欠く見通し

オルモの離脱はクラブだけでなく、スペイン代表にも影響する。MFは次の代表活動期間に行われるイングランド、チェコとのネーションズリーグの試合も欠場する見込みだ。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、オルモの多才さと技術を大いに頼りにしてきた。その持ち味は前回の代表活動期間にも発揮され、オルモは4試合で3アシストを記録。スペイン代表の4戦全勝とグループ首位に貢献した。

パリ・サンジェルマン戦でバルセロナでの通算100試合出場を達成したオルモは、今季ここまでフリック監督のチームで公式戦12試合に出場し、1ゴール4アシストを記録している。特筆すべきことに、昨季の32試合と今季の12試合を合わせ、44試合連続で負傷による離脱なくプレーしていた。アトレティコ・マドリー戦で得点後に肩を脱臼した12月3日以来、負傷はしておらず、最後の筋肉系の負傷は2025年10月10日にさかのぼる。

国内では無傷のバルセロナ

国内ではバルセロナが開幕から全勝を続け、9試合で満点の勝ち点27を獲得してラ・リーガの首位に立っている。2位アトレティコ・マドリーとの差は5ポイントだ。フリック監督のチームは39得点と攻撃力を発揮する一方、失点はわずか9に抑えている。しかし、火曜日のパリ・サンジェルマン戦での敗戦が、公式戦を通じて今季初の黒星となった。