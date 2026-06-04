エル・カルワニが好調だったシーズンを終えFCユトレヒトを退団、新天地はこちら。

スフィアン・エル・カルワニはFCユトレヒトでの最終戦を終え、サウジ・プレミアリーグのアル・カディアFCへ移籍。契約は2029年までで、6月30日にユトレヒトとの契約が満了するためフリー移籍となる。

新天地では背番号16を着け、リヴァプール、セルティック、レスターを率いたブレンダン・ロジャース監督の下でプレーする。

ユトレヒトは左利きのサイドバックの移籍についてまだ正式発表していない。今夏移籍の噂は以前からあり、今回高額な移籍金が支払われることが判明した。

エル・カルワニは5月、すでに他クラブと契約したことを明かしていた。ビデオメッセージでは、クラブとサポーターへの感謝を語った。

「本当にありがとう。ここでの時間は最高だった。皆さんに知っておいてほしいのは、皆さんがいなければ、私たちもこれだけのことはできなかったということだ。だって、皆さんが私たちをある意味で後押ししてくれているから」と感謝を込めた。さらに「どんな役割であれ、きっとまた皆さんに会えるはずだ。できればまだサッカー選手として会いたいね」と語った。

ユトレヒトでは通算119試合に出場。昨季は左SBとして18アシストを記録した。

攻撃的なサイドバックとしてプレーする彼は、密かにモロッコ代表でのワールドカップ本大会出場を望んでいたが、先日、アメリカ・カナダ・メキシコ開催の本大会出場を断念したことが明らかになった。