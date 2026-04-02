エル・ガジが巨額の報酬を受け取り、痛烈な批判を浴びせる

アンワル・エル・ガジは、FSVマインツ05との長引く法廷闘争を最終的に自身の有利な形で決着させた。エルフルトのドイツ連邦労働裁判所は木曜日、このブンデスリーガクラブによる最後の上訴を棄却した。その直後、アル・サイリヤSC（カタール）に所属するこのフォワードは、ソーシャルメディア上で激しい声明を発表した。

マインツは2023年末、エル・ガジがパレスチナ支持の言動を行ったことを理由に即時解雇した。2024年7月、裁判所は、その投稿が表現の自由の範囲内であるとして、この解雇は無効であるとすでに判断していた。





2025年11月の控訴審においても、ラインラント＝プファルツ州労働裁判所はマインツの主張を退けた。今回の最終上訴の棄却により、法的な争いは完全に決着した。これにより、クラブは残りの給与を支払わなければならない。

2023年11月から2024年6月までの期間について、その金額は150万～170万ユーロと推定されている。さらに、このFWは120万ユーロの追加損害賠償も求めている。

30歳のこのフォワードは、ほぼ直後にX（旧Twitter）を通じて厳しい言葉で反応した。「彼らはまた試みたが、また失敗した」と彼は投稿を始めている。 「いや、私が言っているのは、パレスチナ人を根絶やしにしようとする、数十年にわたる度重なる失敗に終わったジェノサイドの試みについてではない。FSVマインツ05が、ドイツの裁判所における私の訴訟での敗訴に対して再び控訴し、結局また敗訴するという、滑稽で哀れな試みについてだ。」

続いてエル・ガジは、この判決が自分にとって正義の実現だと強調する。「本日、ドイツの裁判所はFSVマインツ05による最後の上訴を棄却し、これにより以前の判決が確定し、正義が実現した。圧倒的な勝利だ。」

また、マインツの経営陣に対しても彼は容赦ない。「FSVマインツ05の誤った判断を下した経営陣は、もうやめて、私の契約残りの期間分の報酬を支払うべき時だ。」

さらに彼は、その資金の使途について明確に述べている。「ガザの子供たちを支援する価値ある目的がある」とエル・ガジは語る。「それがFSVマインツ05の経営陣にとって、せめてもの慰めになればと願っている」。彼は声明の最後に「Free Palestine（パレスチナを解放せよ）」という言葉で締めくくった。