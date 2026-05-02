アヤックス対PSVのハーフタイム中、カリム・エル・アフマディはカスパー・ドルベルグを絶賛した。ESPNのアナリストは、コンディションが万全でなくメンバー外となったワウト・ウェグホルストより、好調のデンマーク人ストライカーの方がアムステルダムのチームにとってはるかに有益だと語った。

「ドルベルグはピッチで最も光っていた。まるでPSG対バイエルンのハリー・ケインのようだった。パスを受けられ、強靭で、ハードワークもしていた。オスカル・ガルシア監督がこれほど多くの試合でウェグホルストを選んだのは不思議だ」と分析を切り出した。

続けて「今日はボールキープが特に光った。彼がいることでチームメイトもプレーしやすくなる。ベルグヒウスもボールを回しやすかった。ドルベルグが違いを生んだ」と語った。

「ドルベルグのおかげでアヤックスは常に攻撃的にプレーできた。前半のMVPだ」とフェイエノールトとFCトゥウェンテでプレーした元MFは絶賛した。



この試合ではウェグホストがコンディション不足でメンバーから外れ、ドルベルグが先発した。



ドルベルグは今季35試合10得点。契約は2029年までだが、今夏放出の可能性が報じられている。



今季8得点を挙げた長身FWは、フリー移籍で今夏アヤックスを去るとされ、FCトゥエンテが獲得に興味を示している。

