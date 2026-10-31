アヤックスは土曜夜のAZ戦で1-0とリードして前半を終えたが、ESPNの解説者からはほとんど称賛を得られなかった。アルノルト・ブルッヒンクとカリム・エル・アフマディが特に驚いたのは、ボールを持っていないときの強度の低さだ。後者は、ヘディングでアヤックスに先制点をもたらしたトル・アロコダレに、とりわけ厳しい評価を下した。

アヤックスはヨハン・クライフ・アレナでの試合を素晴らしい形でスタートし、開始わずか9分で先制した。トルがアブデラ・ウアザンのクロスを頭で押し込んだが、その後はAZが次第にボールを持つようになった。「アヤックスの立ち上がりは悪くなかったし、良いゴールも決めた。ただ、試合が進むにつれて、アヤックスがAZにボールを渡し、試合をつくらせる場面が増えていった」とエル・アフマディは指摘した。

ブルッヒンクは先制点が生まれた形を評価した。ウアザンの個人技によってAZの組織的な守備が崩れ、ユリアン・ブラントにスペースが生まれたと見ている。「そこで初めて動きが出る。そのきっかけは、実にシンプルな一つのプレーだった。ただ、正直に言えば、前半にアヤックスがボールを持ったときに見せたのは、ほぼこれだけだった」

その後、アヤックスのプレーの質は大きく落ちた。エル・アフマディによれば、特にプレスは水準を大きく下回っていた。「ホームで戦っているのに、プレスをかける際のエネルギーが特に足りない」と元MFは語る。そして、味方がボール保持者に十分なプレッシャーをかけないため、ジョルシー・モキオが持ち場から引き出されていると指摘した。

「モキオは本来、その場にとどまるべきだ。でも、誰もプレスをかけないから自分が行くしかない、と考える。そうして持ち場を離れ、選手間の距離が本当に大きくなってしまう」とエル・アフマディは分析。ブラントとトルにも矛先を向けた。「ブラントが早い段階で負傷していたのかは分からないが、彼は何試合も前からこういうプレーをしている。トルも同じだ」

さらにエル・アフマディは、38分にブラントがオスカル・グルークとの交代を余儀なくされた後、プレスが一層弱まるのではないかと懸念した。「グルークとトルでは、さらに悪くなるだけだと思う」と述べた元代表選手は、PSVを引き合いに出した。「PSVがフェイエノールト戦の前半にどれほどのエネルギーでプレスをかけていたかを見れば、自分たちのアレナで戦っている以上、もっとずっと良くできるはずだと思う」

ブルッヒンクも、アヤックスの強度に対する批判に全面的に同意した。「現代のサッカーではスプリントが重要だ。そこが肝心なのに、アヤックスはボールを持っていないとき、まったくと言っていいほど走っていない」と評した。また、AZは与えられたスペースをもっと生かすべきだったと語った。「AZは本当に悔やむべきだ。ただ、今の彼らは相手にダメージを与えられないことが問題だ。チャンスをつくる数が少なすぎる」

エル・アフマディの最も厳しい批判は、最終的にトルに向けられた。得点こそ挙げたものの、ボールを持っていないときの働きではほとんど印象を残さなかった。「彼がプレミアリーグで成功しなかった理由は分かる。プレミアリーグでこんなプレーをすれば、すぐに交代させられると思う」