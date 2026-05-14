カリム・エル・アフマディは、AZのキース・スミットより、ジヴァイ・ゼキエルのほうが完成されたMFだと評価した。フェイエノールト時代の元選手は、ESPN『Voetbalpraat』で、今季フェイエノールトからユトレヒトにレンタル移籍した21歳MFを称賛した。 エル・アフマディは、ゼキエルがすでにトップクラブでプレーする準備ができている証拠を見せていると言う。

番組ではオランダの若手MFの成長が議論され、高く評価されるスミットの名前も挙がった。 「誰もがスミットを話題にするし、私も彼を素晴らしい選手だと思う。しかし、重要な試合で力を示したのはゼキエルだ。守備への参加や裏へ抜ける動きでは、ゼキエルの方が完成度が高い」と元フェイエノールトのMFは語った。

マルシアーノ・ヴィンクも同意見で、「来季どこでプレーするのか気になる。彼はすでに2度の成功したレンタル移籍を経験している」と語った。

エル・アフマディは「今のユトレヒトでのプレー、特に欧州や大一番での活躍を見れば、トップクラブでも通用する」と断言。ただ、フェイエノールトにはロビン・ファン・ペルシー率いるMF陣がおり、競争は激しい。

エル・アフマディはさらに、PSVへの移籍も可能性があると指摘。「PSVでは数人のMFがチームを離れるだろう。彼ならすぐにフィットできる」と語った。ヴィンクは、ゼキエルがPSVでワナー、ティルらとポジションを争うことになるだろうとまとめた。

ゼキエルにとって最も現実的な選択肢は、フェイエノールトで新たなチャンスを掴むことだ。エル・アフマディは「すぐにレギュラーになる必要はないが、彼はトップクラブのレベルに近づいている」と語る。

ゼキエルとファン・ペルシーの過去の確執を考えると、復帰はさらに興味深い。12月、彼はNOSポッドキャスト『Buitenspel』で、ユース時代に監督に対し「邪魔者」のように振る舞ったと認めた。 当時彼はU-19でプレーするよりトップチームに合流したかった。

現在は双方のわだかまりがほぼ解消されており、再タッグの障害はないという。