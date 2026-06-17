ノルウェーは1998年以来のワールドカップ初戦を4－1で制した。ハーランドの2得点、オスティガードのゴール、オウンゴールが功を奏した。同組のフランスもセネガルに勝ち、ノルウェーは2位につけた。

前半立ち上がりはフォックスボロの暑さに苦戦し、アレクサンダー・ソルロートらのシュートも威力不足だった。

ドリンクブレイク後、ノルウェーは素早い攻撃でイラクを圧倒し、アントニオ・ヌサのパスを受けたデビッド・メラー・ウルフがクロス、ファーサイドのハーランドが押し込み0-1とした。

直後、ノルウェーの集中力が途切れ、イラクが左サイドを突破。アル・アマリのクロスをフセインがヘディングで合わせ、1－1とした。

イラクにとっては大きな幸運だったが、前半終了間際にGKジャラル・ハッサンがクリアに時間がかかり、突進したハーランドの膝に当ててオウンゴール:1-2。

イラクも反撃したが、前半は2－1で折り返した。後半はチャンス少なく、スコアは動かなかった。

イラクは攻撃力不足で、不安定なセンターバック陣を突くことはできなかった。後半30分、マルティン・オーデガードのクロスをオースティガードが頭で合わせ3-1。

終了間際にはオウンゴールで1－4。フセインがトルストヴェットとの競り合いでボールに触れ、運悪くネットを揺らした。ノルウェーはW杯白星スタートを切った。