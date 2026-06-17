ノルウェーは1998年以来となるワールドカップ初戦を勝利した。 エルリング・ブラウト・ハーランドの2得点、レオ・オスティガードのゴール、オウンゴールで、スタレ・ソルバッケン監督率いるノルウェーはイラクに4－1で勝利。これにより「ライオンズ」は、数時間前にセネガルを同じスコアで下した同グループのフランスに続いた。

前半立ち上がりはフォックスボロの暑さに慣れない様子で、元フローニンゲンのFWアレクサンダー・ソルロートらのシュートも威力不足だった。

ドリンクブレイク後、ノルウェーは素早い攻撃でイラクを圧倒し、アントニオ・ヌサのパスを受けたデビッド・メラー・ウルフのクロスをハーランドが押し込み先制した。

直後、ノルウェーの集中が緩んだ隙をイラクが突いた。アミール・アル・アンマリが左から深く侵入し、アイメン・フセインへ絶妙なクロス。フセインはマークを振り切りヘディングで同点弾：1-1。

イラクにとっては大きな幸運だったが、前半終了間際にGKジャラル・ハッサンがクリアを遅らせ、突進したハーランドの膝にボールを当ててオウンゴール。1－2と再びリードを奪った。

イラクも反撃したが、前半は1－2で折り返した。後半はチャンス少なく、スコアは動かなかった。

イラクは攻撃力不足で、不安定なセンターバック陣を突くことはできなかった。後半30分、マルティン・オーデガードのクロスをオースティガードが頭で合わせ3-1。

終了間際にはオウンゴールで1－4。フセインがトルストヴェットとの競り合いでボールに触れてしまった。ノルウェーはW杯を好発進した。