fussballtransfersによると、トルコの最多優勝クラブはビラル・エル・カヌスにも関心を寄せているようだ。

モロッコ代表の同選手は、前半戦の好パフォーマンスの後、前季はシュバーベンで後半戦にレギュラーの座を失い、その後はセバスティアン・ヘーネス監督の下で断続的な起用にとどまっていた。

エル・カヌス本人は、これをまったく快く思っていないようだ。すでに7月上旬には、kickerが、22歳の攻撃的選手は2025年のDFBポカール王者での現在の状況に不満と焦りを感じており、明らかにより多くのプレー時間を求めていると報じていた。

一方で、このモロッコ代表は基本的に移籍を想像できる立場にあるものの、VfBシュトゥットガルトはこの点でほとんど話し合いに応じる姿勢を見せていない。シュバーベンは、加入からわずか1年でエル・カヌスを再び手放す意向はないとみられ、数千万ユーロ台半ばの非常に高額なオファーが届いた場合にのみ、その方針が変わる可能性がある。

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ガラタサライはVfBシュトゥットガルトのエルメディン・デミロヴィッチ獲得も望んでいるのか？

エル・カヌスの値札として、VfBはこれまで強気の6500万ユーロを提示していたが、fussballtransfersの情報では、ガラタサライのオファーはそれを大きく下回っているという。22歳の同選手は昨夏、まずレスター・シティからのレンタルでシュバーベンに加わり、その後5月末に1800万ユーロの買い取りオプションが行使された。

VfBでの最初のシーズンには、全公式戦41試合に出場し、9得点7アシストを記録した。シュトゥットガルトとの契約は2030年まで残っており、契約解除条項はないようだ。

これに先立ち、ガラタサライがシュトゥットガルトのFWデミロヴィッチにも関心を示していることが明らかになっていた。こちらでもトルコ側はすでに1500万ユーロのオファーを提示していたものの、VfBは即座に拒否したという。

シュトゥットガルトは2年前、28歳のデミロヴィッチをFCアウクスブルクから引き抜くために2300万ユーロを投じた。その市場価値は以降ほとんど下がっていないはずだ。というのも、前季はわずか37試合で15得点5アシストを記録しているからだ。