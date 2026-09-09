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VfB Stuttgart v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

翻訳者：

エルメディン・デミロヴィッチがゴール量産：VfBシュトゥットガルトのFWがチャンピオンズリーグで初の出来事をもたらす

チャンピオンズ リーグ
シュトゥットガルト 対 バイキング
シュトゥットガルト
バイキング

このボスニア人選手はチャンピオンズリーグ初戦で新加入のジェナン・ペイチノビッチより優先され、VfBの歴史にその名を刻んだ。

デミロヴィッチが単独でシュヴァーベンに対するバイキング・スタヴァンゲル戦の前半大量リードをもたらした。28歳の同選手はブンデスリーガのクラブのために、わずか12分間で1-0、2-1、3-1のゴールを決めた（20分、26分、32分）。アンジェロ・シュティラーとデニズ・ウンダフ（2度アシスト）が得点をお膳立てした。

チャンピオンズリーグ、あるいはその前身であるUEFAチャンピオンズカップにおいて、シュトゥットガルトの選手がハットトリックを達成したことはこれまでなかった。

ブンデスリーガでは、デミロヴィッチはここまで2試合でいずれもジョーカーとして起用され、出場時間は合計47分だった。指揮官のセバスティアン・ヘーネスは、この28歳を起用した決断について、試合前にDAZNで説明した。

「彼があれほど良い途中出場を見せたことが、もちろんマイナスになることはなかった」と、ヘーネスは直近の1.FCケルン戦4-1勝利でのデミロヴィッチの見事なゴールに触れながら語った。「それとは別に、メドは今年、良い役割を担うことになる。彼は我々にとって重要な選手であり、だからこそ先発させてローテーションするのはごく自然なことなんだ」

デミロヴィッチにこれ以上の得点は生まれなかった。観客の大きな拍手を浴びながら、62分にペイチノヴィッチとの交代でピッチを退いた。試合は最後まで3-1のままだった。

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