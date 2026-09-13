フィンセント・コンパニ率いるスター軍団は、長い時間にわたって互角に渡り合った昇格組を2-1（前半1-0）で下し、ブンデスリーガでのシャルケ戦の引き分け後、再び勝利の軌道に戻った。だが、連覇中の王者のエンジンはまたも本調子とは言えず、昨季のような軽快さにはまだ程遠い。

レナルト・カール（26分）とハリー・ケイン（72分）が泥臭い勝利をもたらし、これでFCBは首位まで2ポイント差に迫った。さらに王者は、リーグ戦で8度目のアウェーゲームにして3勝目を挙げ、ザールラントでの成績も改善。この州ほど成績がマイナスとなっている場所はほかにない。人口1万3000人の町にとっては、途中でモーリス・クラッテンマッハー（61分）が同点弾を決めたとはいえ、これが1部で初黒星となった。

驚くべきことに、夢のようなスタートを切ったザールラント勢は、業界の盟主より2ポイント多い状態でこの極端な対決に臨んだ。指揮官フィンセント・ワグナーは、イエローレッドによる出場停止処分の解除を受け、タッチライン際に立つことが許された。ピッチ上では試合開始時点で市場価値3500万ユーロと6億8000万ユーロが向かい合い、しかもコンパニはチャンピオンズリーグ初戦の5-0後にもかかわらず、ヨシュア・キミッヒ、ジャマル・ムシアラ、マヌエル・ノイアーといった主力をベンチに置いていた。

“奇跡の村”での辛勝：バイエルン、昇格組エルフェアスベルクを止める

バイエルンは数人の主力を欠きながらも、立ち上がりから昇格組を深い位置に押し込んだが、当初は崩し切れなかった。最初の危険な場面を作ったのはむしろエルフェアスベルクで、ミンジェ・キムが鋭いクロスをあわやオウンゴールという形で自陣ゴールへ流し込みかけた（17分）。 この場面で勢いを得たアンダードッグは、ミュンヘンのビルドアップの不正確さにも助けられ、前に出る場面を増やした。ノア・ダルヴィヒがあと一歩届かなかった場面が一度あり（19分）、数的優位の場面でも最後のパスを欠いた（21分）。

この時間帯、バイエルンは苦しんでいた。それでも最初のチャンスをものにし、強豪らしい形で先制した。イスマエル・サイバリの完璧なクロスに、カールはファーサイドで足の内側を合わせるだけだった。 しかし、これでいつもの安定感が戻ったわけではなく、ミュンヘンはシャルケ戦同様に落ち着かないプレーぶりを見せた。あやうく代償を払うところだったが、コール・キャンベルのゴールは、その前の場面でオフサイドがあったため認められなかった（43分）。

後半に入ってからもザールラント勢はよく食らいつき、何度か長いボール回しも見せた。そのご褒美として、ミュンヘンからやって来たクラッテンマッハーが見事なカーブシュートを隅に沈めた。コンパニは即座に4枚替えで応じ、キミッヒやムシアラらを投入。ここから猛攻が始まった。途中出場のルイス・ディアス（67分）は気取ったかのようなヒールで決め切れず、ミヒャエル・オリーセ（69分）はまずライン上のマクシミリアン・ローアに阻まれ、続いてクロスバーに嫌われた（70分）。

だがその後、ケインが倒れ込みながらも見事に決め、ボールを完璧に右上隅へ送り込んだ。その後、勝利はなお危うくなりかけた。