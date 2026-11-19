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「預言者」エルナネスはラツィオのセリエA優勝を信じている。

元ブラジル人MFは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、こう語った。 「ガットゥーゾのチームは、私がピエモンテ州のアスティとモンフェッラートの丘陵地で造っている赤ワイン、グリニョリーノのようだ。飲むと笑顔になる。私も文句なしの首位に立つ今のラツィオを見るたびに笑顔になる。私自身も驚いた。予想していなかったが、素晴らしい魔法が生まれたんだ」

「スクデットを獲れるかって？ もちろん可能だ。ラニエリのレスターを思い出した。誰も信じていなかったのに優勝し、プレミアリーグのシンデレラになった。私が言いたいのは、ラツィオがリーグ優勝を果たす可能性は15％あるということだ。ただ、最も強いのは依然としてインテルだ」

「どこを応援するかという話は好きではない。ラツィオには愛着があるし、インテルやユヴェントスなど、プレーしたほかのクラブにも同じ気持ちがある。ラツィオがあの位置にいるのを見てうれしいのは、加入したときに『ローマでスクデットを獲るのが目標だ』とみんなに言ったからだ。私は変人扱いされた。『ここでは欧州大会出場を争うんだ。優勝なんて絶対にできない』と言われたよ。私はずっとその考え方と闘い、優勝を夢見て、スクデットを争いたいと思っていた。ラツィオがあの高みにいるのを見ると胸が熱くなる」

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「今のラツィオは監督に似ている。まるで11人のガットゥーゾがピッチにいるようだ。リーノは、相手の足元に食らいつき、あらゆるボールを争い、決して力を惜しまず全力を尽くす姿勢を選手たちに伝えた。彼の飢えと意欲が見える。かつて彼と対戦したとき、私はコーナーフラッグの近くでボールを守っていた。視界の端に、彼がものすごい速さで私に向かって走ってくるのが見えたので、繊細なタッチでドリブルしてかわした。彼は誠実にプレーし、ほかの選手も自分の役割も尊重していたから、私はずっと敬意を抱いていた。監督になってからも、自分のあり方を選手たちに伝えることができている」

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「ピッチ上のリーダーはザッカーニだ。数日前に彼のデータを調べたが、彼以上にチャンスを作っている選手はいない」

「フラッテージは、ほかの誰よりもガットゥーゾのサッカーを体現している。現役時代、70％の力でプレーする選手が私は嫌いだった。ダヴィデはほかの選手たちと同じく、常に100％でプレーしている。ナポリ戦でゴール前に見せた彼の走りには、スクデットを夢見るために必要なものがすべて詰まっている」

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「私がテイラーを『預言者』と呼ぶことにしたかって？彼は戦術的な賢さと得点感覚を示している。今、中盤では技術面のリーダーの一人だし、足元の技術もなかなかのものだ」

「ヌーノ・タヴァレスは優れた選手だ。彼の負傷は大きな痛手だった。彼なら欧州のどこでもプレーできる。現代サッカーに不可欠な身体能力を備えているし、彼のプレースタイルを考えれば代えの利かない存在だ」

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「サポーターがスタジアムに戻るかって？ そうは思わない。縁起を担ぐ気持ちも少しあるだろうし、現時点ではロティート会長との関係がまだ良くないこともある。すべてが解決することを願っている。ラツィオには満員のスタジアムがふさわしい」