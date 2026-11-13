エルナネス「スパレッティ監督を代えるのは間違いだ。ユヴェントスはアイデンティティーを失った。名前だけでは勝てない。ニコ・パスはバローロ、モドリッチはセリエA最高のワイン」

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エルナネスはセリエAで大きな存在感を示した。Serie A Operazione Nostalgiaとともに主役を務めたSFS 26の会場で、自ら間近で見てきたユヴェントスについての見解を独占で語り、クラブの経営陣に「スパレッティを代えないこと」と率直に助言した。

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ユヴェントスがこれほど浮き沈みの激しいチームになると予想していましたか？危機は脱したと思いますか？それとも、スパレッティ監督が去り、監督交代が起きると見ていますか？

「いや、監督交代は予想していません。さらなる過ちになるからです。サッカーでも人生でも、時には危機が訪れ、調子が落ちる時期が来ると受け入れなければなりません。物事にはサイクルがありますから。チームはアイデンティティを少し失い、前線ではゴールを決める選手も失ったように見えます。そのため監督に責任が向けられていますが、また監督を代えるなら、私にはそれも過ちだと思えます」



どこから立て直すべきだと思いますか？

「まずはチームのアイデンティティを築き、それを取り戻す必要があります。そこから少しずつ競争力をつけていく。その後で初めて、勝利を考えられるようになります。ユヴェントスだから、すでに重みのあるユニフォームを着ているからといって、必ず勝てるわけではありません……」

あなたはワインに詳しく、自ら造ってもいます。サッカーでは、トップ下の選手は良いワインのようなものとも言えますね。では、たとえて言うなら、今季のセリエAで最高のワインは誰ですか？

「ニコ・パスは、素晴らしいワインだと証明しています。上品なバローロのように成長を続けていて、チャンピオンズリーグでも、そして今季も非常に良いプレーをしています。それからモドリッチもいます。長い年月を経ても、その骨格や長所、個性を保ち続けるワインのような選手です。だから彼こそ、このセリエAを代表するワインですね」

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