エルナネス「スパレッティを代えるのは間違いだ。ユヴェントスはアイデンティティを失った。名前だけでは勝てない。ニコ・パスはバローロ、モドリッチはセリエA最高のワインだ」

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かつてセリエAで大いに活躍したエルナネスが、「Serie A Operazione Nostalgia」とともに登壇した「SFS 26」から、間近で見てきたユヴェントスの世界について、独占取材で自身の見解を語った。そして、ユヴェントスの経営陣に率直な助言を送っている。「スパレッティを代えないこと」だ。

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ユヴェントスがこれほど浮き沈みを見せると予想していた？ 危機は終わったと思う？ それとも、スパレッティが去り、監督が交代すると見ている？

「いや、監督の交代は望んでいない。それはさらなる過ちになるからだ。サッカーでも人生でも、時には危機や落ち込む時期が訪れることを受け入れなければならない。浮き沈みはあるものだからね。チームは少しアイデンティティーを失い、前線にはゴールを決める選手がいなくなったように見える。だから監督の責任にされるが、また交代するなら、それも過ちだと思う」



何から立て直すべきだと思う？

「まずはチームのアイデンティティーを築き直し、取り戻すことだ。そこから少しずつ競争力を高めていく。勝利を考えられるのはその後だ。ユヴェントスだから、伝統あるユニフォームを着ているからといって、それだけで勝てるわけではない……」

あなたはワインに詳しく、自ら生産もしている。サッカーでは、トップ下の選手を良いワインに例えることもできる。では、あえて例えるなら、今季のセリエAで最高のワインは誰？

「ニコ・パスは上質なワインだと示している。成長を続けるエレガントなバローロのようだね。チャンピオンズリーグでも、そして今年も、とても良いプレーをしている。それからモドリッチもいる。長く熟成しても、その骨格や長所、個性を保ち続けるワインそのものだ。だから彼こそ、今季のセリエAを代表するワインだね」