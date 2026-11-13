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「Serie A Operazione Nostalgia」とともにSFS 26で主役を務めたエルナネスが、現地からCMにセリエAの今後の予想を語った。スクデットを獲得するのはどのチームか？

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ラツィオは今季のセリエAで、まだサプライズと呼べるでしょうか？ 最後まで優勝争いに残れると思いますか？

「はい。この結果を予想していた、今ラツィオが首位に立っていると思っていたと言う人がいても、私は信じません。だから私にとっては大きな驚きです。可能性はかなり低く、10〜15％くらいだと思います。インテルが間違いなく最も強いからです。ただ、インテルはカップ戦もあるので、差はそれほど大きくありません。可能性はあります。もちろん、選手たちが今後どうなるかにもよります。今はタバレスが負傷し、ザッカーニも負傷しているので、その点も関係します。最後まで健康を保ち、闘志とハングリー精神、そしてガットゥーゾの手腕があれば、可能性はあります」

インテルが最も強いと話しました。ダービーの後に立ち直り、あなたも言う優勝候補の立場に戻りました。しかし、クラブ内の多くの人が願い、期待しているように、チャンピオンズリーグでも本当に最後まで勝ち進めると思いますか？

「はい。準々決勝までは難なく進めると思います。十分に可能です。ただ、準決勝以降となると、今年はアーセナル、バルセロナ、PSGに、今少し調子を取り戻しているレアル・マドリー、マンチェスター・シティもいます。ですから、最後まで勝ち進めるかは疑問もあります。準々決勝までは確実に進めると思います。インテルが最も強いのは明らかですし、少しプレッシャーをかけ直して、再びエンジンをかけるには、ダービーでの敗戦のような出来事が必要だったのだと思います」

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先ほど話したサプライズのラツィオを除くと、コモ、ミラン、ローマのうち、インテルの真の対抗馬はどこでしょうか？

「繰り返しますが、ラツィオはサプライズになる可能性はあるものの、厳しいでしょう。一方、戦力を見れば、ローマはすでに陣容が整い、チームとしても固まっています。ミランも力を発揮し始めていますし、冬の移籍市場でさらに補強して戦力を上積みする可能性もあります。ですから、ローマとミランを挙げます」

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