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「セリエA オペラツィオーネ・ノスタルジア」とともに登場したSFS 26の会場で、エルナネスがCMにセリエAの今後の展望を語った。スクデットを手にするのはどのチームか？

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ラツィオは今季のセリエAで、まだサプライズと言えるだろうか？ 最後まで戦い抜けると思うか？

「そうだね。今のラツィオの首位という結果を予想していたと言う人がいても、僕は信じない。だから僕にとっては大きな驚きだ。最後まで行ける可能性はかなり低く、10～15％くらいだと思う。インテルが間違いなく最も強いからね。ただ、差はそれほど大きくない。インテルにはカップ戦もあるから、可能性はある。もちろん、今後の選手たちの状態にも左右される。今はタヴァレスが負傷していて、ザッカーニもそうだ。それも関係してくる。最後まで健康を保ち、闘志とハングリー精神、そしてガットゥーゾの手腕があれば、可能性はある」

インテルが最も強いと言ったが、ダービー後に立て直し、あなたも挙げた優勝候補としての立場を取り戻した。クラブ内の多くの人が願い、期待するように、チャンピオンズリーグでも本当に最後まで勝ち進めると思うか？

「そうだね。準々決勝までは難なく進めると思う。それは十分可能だ。ただ、準決勝以降となると、今季はアーセナル、バルセロナ、PSGがいる。少しずつ調子を取り戻しているレアル・マドリーや、マンチェスター・シティもいるから、最後まで勝ち進めるかは疑問もある。準々決勝までは間違いなく行けると思うよ。インテルが最も強いのは明らかだし、再び少しプレッシャーをかけて、エンジンをかけ直すには、ダービーでの敗戦のような出来事が必要だったんだと思う」

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コモ、ミラン、ローマ。先ほど話したサプライズのラツィオを除けば、インテルの真の対抗馬はどこだろうか？

「繰り返すけど、ラツィオはサプライズになり得る。ただ、厳しいだろう。一方、戦力面で見ればローマはすでに陣容が整い、チームとしても固まっている。ミランも力を発揮し始めているし、冬の移籍市場で新たな選手を加えて、さらに強化する可能性もある。だからローマとミランを挙げたい」