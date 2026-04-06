エルギン・ハトは、アヤックスがフューチャーカップの決勝進出を逃す原因となったファウルに、涙をこらえきれなかった

アヤックスU-17はフューチャーカップで敗退した。スタン・バイル監督率いるチームは、同大会の準決勝でレアル・マドリードのU-17チームに1-2で敗れた。

イースターの日にこのミニトーナメントのグループステージを突破したアヤックスだったが、月曜日の午後、デ・トゥーフトゥフトで思わぬ結果となった。アムステルダムのチームは、やや安易に与えられたPKにより、早い段階でリードを許すことになった。





後半、アヤックスは試合の流れを取り戻した。ルカ・デ・バートが遠距離からデンゼル・ダルコの背中にボールを当て、それがそのままゴールに吸い込まれた。1-1の同点となった。

同点直後、アヤックスは再び大きな打撃を受けた。ゲレイン・ファン・ローンが中盤で激しいタックルを仕掛け、直ちに主審から退場を命じられた。

10対11となったことで、レアル・マドリードが主導権を握った。スペイン勢はいくつかの決定機を作ったが、結局、得点するには再びPKが必要となった。

それまで非常に好調なプレーを見せていたわずか15歳のエルギン・ハトが、試合終了のホイッスル直前に不運にも相手選手を倒してしまった。PKは確実に決められ、アヤックスは昨年のタイトル防衛を果たすことができなかった。

決勝戦では、レアル・マドリードが今日の午後、フューチャー・ユナイテッドまたはRSCアンデルレヒトと対戦する。