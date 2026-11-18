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アレクサンデル・イサクは、リヴァプールが記録的な移籍金1億2500万ポンド（1億6400万ドル）で獲得した際に期待した「エリート」ストライカーらしさを見せ始めている。マイケル・オーウェン氏が『GOAL』に語った。スウェーデン人FWはまだ歴史的な移籍金に完全に見合う活躍をしたとは言えないが、今季は8得点を挙げ、正しい方向へ進んでいる。

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昨季の得点数を倍増

11月半ばまでに記録したこの得点数は、アンフィールドで過ごした 低調なデビューシーズンの2倍 に当たる。2025年夏にタインサイドからマージーサイドへ移った細身の27歳には、大きな期待が寄せられていた。

リヴァプールは、ニューカッスルでの3シーズンにわたって見事な数字を残したイサクを、 英国サッカー史上最高額の選手とした 。しなやかな動きを見せるこのFWを、 世界で最も完成度の高い9番の一人 と考える人は多かった。

コンディションの問題を経て復調

しかし、象徴的な赤いユニフォームを着て その能力を披露する機会は少なかった 。実績あるFWを負傷が苦しめたためだ。イサクは十分なプレシーズンを過ごさずに加入し、クリスマス直前には不運にも脚を骨折。再び治療を受けることになった。

2026-27シーズンには、より明るい兆しが見られる。イサクは8月29日のノッティンガム・フォレスト戦で今季初得点を挙げ、続くイプスウィッチとのアウェー戦では2得点。その後も ボーンマス、ブレントフォード、ブライトン、フェネルバフチェ、クリスタル・パレスとの対戦でゴールを決めた 。

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自信も戻ってきたようで、リヴァプールは巨額の投資に見合う成果を得始めている。さらなる活躍も期待できる。フロリアン・ヴィルツや ブラッドリー・バルコラらは、まだ攻撃面で本領を発揮できていない 。

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イサクは本来の姿を取り戻しつつあるか？

まだ1億ポンド超の選手に見合う活躍には至っていないとしても、イサクは以前の姿に近づいているか。そう問われた元リヴァプールFWのオーウェン氏は、Casino.orgのアンバサダー就任後、アイルランドのオンラインカジノサイトを比較するための情報に注目を集める活動にも携わっており、『GOAL』にこう語った。「まさにその通りだ。得点をいくつか決めているし、リヴァプールのユニフォームを着てからでは、これまでで最も良く見える。

「周りの選手のプレーが良くなれば、彼のプレーも良くなる。もちろん、ヴィルツやバルコラ、ほかの選手たちはまだ本領を見せていないとも言える。ただ、彼は少しずつ力を発揮し始めている。

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「彼を疑問視する声もいくつかあった。でも、ニューカッスルで見せた姿から、彼がエリート選手だと分かる。プレミアリーグで通用するかどうかに疑問の余地はない。まだ最高の状態ではないが、確実にゴールを決めている。それこそリヴァプールに必要なことだ」

イラオラ監督が9番の得点に期待

前任のアルネ・スロット氏が獲得したイサクを引き継いだリヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、イサクが再び欧州サッカー界で最も恐れられるFWの一人になると確信している。

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スペイン人指揮官は、自身のチームの9番についてこう語った。「アレックスは一流の得点者だ。得点できる位置に彼を送り込めれば、結果を出してくれる。保証はできないが、ほとんど保証に近いと言える。

「どの選手もそうだが、彼もプレーの幅をさらに広げられる。我々は彼の持ち味を生かしたい。スペースやDFの間を狙う動き、ボールを受けに下がる動きも非常にうまい。技術も確かだと思う。彼を最大限に生かそうとしている」

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リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドを迎える準備

直近の代表ウィークを終え、リヴァプールは日曜日にプレミアリーグの戦いを再開する。イラオラ監督は、イサクが最高の力を発揮することを願っているだろう。迎えるのは宿敵マンチェスター・ユナイテッド。相手は 新監督マウリシオ・ポチェッティーノ氏の下で初戦 に臨む。

イサクはプレミアリーグ直近2試合で得点し、公式戦でも直近9試合のうち6試合でネットを揺らしている。 リヴァプールがチャンピオンズリーグ出場権争いに踏みとどまる ための力になるはずだ。