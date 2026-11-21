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前回のインターナショナルウィークによる2週間の中断を経て、ジャウィ・エリートリーグが再開する。それに伴い、第11節ではファンが活躍を心待ちにする多くのタレントたちも戻ってくる。

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ジャウィ・エリートリーグ第11節は、今月11月23日（月）に開幕し、次の木曜日までの4日間にわたって行われる。

この4日間、ファンはU-21サウジリーグのスターたちが描き出す楽しさと興奮を味わうことになる。

アマドゥ・ディアング：エリートリーグのマネ

今シーズンのジャウィ・エリートリーグで際立った存在感を放っているタレントの一人が、前回大会王者アル・ハズムのFW、セネガル人のアマドゥ・バンバ・ディアングだ。

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ディアングは今大会屈指のストライカーとしての地位を確立し、ここまで8ゴールを記録。得点ランキングでは、アル・アハリのスター、ムーサ・アダムにわずか1点差の2位につけている。

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このセネガル人FWは直近の試合で特に輝きを放っており、最近4試合で5ゴールをマーク。そのうち2点は、第5節から延期されていた前節のアル・タダモン戦で挙げたものだ。

その活躍ぶりは、同胞であるアル・ナスルのスター、サディオ・マネを思い起こさせる。ロシュン・サウジリーグでのアル・ナスルでの活躍、そして歴史を築いたリヴァプール、さらにはサウサンプトンやバイエルン・ミュンヘンでの輝きを彷彿とさせるものだ。

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ディアングはこの好調を維持したいところだが、次に待ち受けるのは最も厳しい試練となる。相手は今季のジャウィ・エリートリーグ首位を走るアル・イテハドだ。わずか4失点とリーグ最強の守備陣を誇り、今季ここまでの最優秀GKであるムハンマド・ハザジを擁している。ハザジは4度のクリーンシートを達成している。

ヤン・ペテク：アル・リヤドの獅子

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GKといえば、今季のジャウィ・エリートリーグで存在感を示すもう一人の外国人選手を見逃すことはできない。アル・リヤドのGK、スロベニア人のヤン・ペテクだ。

2025年夏にフリートランスファーでアル・リヤドに加入したペテクは、今季のU-21サウジリーグ開幕以来、首都のクラブで最高のパフォーマンスを見せている。3試合でクリーンシートを達成しており、これはアル・イテハドのムハンマド・ハザジ、アル・ヒラルのアブドゥルイラー・アル・ガムディに次ぐ2番目の記録だ。

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その際立ったパフォーマンスにより、アル・リヤドは今季ここまでわずか1敗にとどまり、上位4チームに食い込んでいる。勝ち点21で3位につけ、2位アル・アハリとはわずか1ポイント差だ。

今回ペテクが挑むのは、そのアル・アハリと、今季のジャウィ・エリートリーグで9ゴールを挙げ得点ランキングトップに立つ獰猛なストライカー、ムーサ・アダムだ。アル・リヤドは2位の座を奪うことを、そしてこのスロベニア人GKは自らが大会屈指の守護神であることを証明することを目指す一戦となる。

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ラーミズ・アル・アッタール

ムーサ・アダムといえば、チャンスを確実にものにし、お馴染みの巧みさでネットを揺らす決定力抜群のストライカーであることは間違いない。しかし、そのチャンスには必ず作り手が必要だ。アル・アハリでその役割を最も担っているのが、ラーミズ・アル・アッタールである。

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彼が出場する試合を見れば、その才能はひと目で分かる。魅惑的な左足を持ち、ピッチの至るところで魔法を振りまき、相手ゴール前のチームメイトにプレゼントを届けている。

アル・アッタールはアル・アハリの下部組織で育ち、U-13、U-15、U-17といった年代別カテゴリーで複数のタイトルを獲得。その後U-21チームに昇格し、ジャウィ・エリートリーグでプレーしている。

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この魔術師はその実力を証明することにためらいを見せず、今季の大会で4アシストを記録。これはランキング3位の数字であり、トップに立つアル・カーディシーヤのスター、ムハンナド・アル・クダイビとはわずか2アシスト差だ。

利き足は左足だが、アル・アッタールは右足の扱いにも長けている。去る9月のアル・ワタン戦では、ペナルティエリアの境界付近から見事なシュートを放ち、右足でゴールを奪った。

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アル・アッタールはさらなる魔法を披露すべく、チームとともにアル・リヤドとの難しい一戦に臨む。2位の座を守り、隣人であり伝統的なライバルでもあるアル・イテハドが君臨する首位へと迫るためだ。

ムハンナド・アル・クダイビ：ジャウィ・エリートリーグのベッカム

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魔法といえば、ピッチ中央から相手守備陣を切り裂く魅惑的なスルーパスを思い浮かべるのが常だろう。しかし、アル・カーディシーヤU-21のウイング、ムハンナド・アル・クダイビは、それとは異なる種類の魔法を使いこなしている。

アル・クダイビは今季のU-21サウジリーグで最多アシストを記録している選手だ。6アシストを挙げ、単独トップに立っている。

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ただし、このアル・カーディシーヤの選手のラストパスで興味深いのは、それが直接的なスルーパスではなく、正確なクロスから生まれている点だ。そのボールはゴール前のストライカーの頭や足元へとダイレクトに届く。

アル・クダイビは、近年見られなくなっていたタイプのウイングを復活させた。サイドライン際でプレーするウイングで、自らのサイドを駆け上がって正確なクロスを送り、それをストライカーがゴールに沈めるというスタイルだ。

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このタイプのウイングはかつて広く知られており、その代表格がイングランドのレジェンド、デイヴィッド・ベッカムだった。しかし近年は、逆足で内側へとカットインするインバーテッドウイングに取って代わられ、徐々に姿を消しつつあった。

アル・クダイビは、ジャウィ・エリートリーグの次節アル・ヒラル戦に臨むアル・カーディシーヤにとってだけでなく、数年後にはサウジアラビア代表にとっても、近年では希少となったプレースタイルを生み出す切り札となるかもしれない。

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ムハンマド・アル・イーサ：消えたストライカー

期待のタレントといえば、今季序盤に台頭した有望株の一人、アル・イテファクのムハンマド・アル・イーサの不在をジャウィ・エリートリーグが寂しく感じていることは間違いない。

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アル・イーサは今季のジャウィ・エリートリーグで得点ランキング2位につけている。8ゴールを挙げ、アル・アハリのFWムーサ・アダムとはわずか1点差だ。

しかし不思議なことに、アル・イーサは直近4節でゴールを挙げていない。8ゴールはすべて最初の6節で記録したもので、そのうち4点は10-1の勝利に終わった開幕戦のアル・タダモン戦で挙げたものだ。

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アル・イーサにとって、ゴールの感覚を取り戻すうえで、アル・ナスルとの大一番以上の舞台はないだろう。両チームは次の火曜日、ダンマームで対戦する。