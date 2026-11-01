FCトゥウェンテのテクニカルディレクターを務めるエリック・テン・ハーグが、番組『Goedemorgen Eredivisie』でフェイエノールトから監督就任を打診された経緯を詳しく語った。デニス・テ・クローゼの誘いを断った理由も明かしている。

2025年2月、フェイエノールトの首脳陣はリーグ戦での振るわない成績を受け、ブライアン・プリスケ監督を解任。後任候補としてテン・ハーグに接触した。

「フェイエノールトとは長い電話で話しました。素晴らしいクラブですし、テ・クローゼ氏（当時のフェイエノールトのテクニカルディレクター、編集部注）とはある程度、波長が合うとも感じました。ただ、アヤックスでの過去があったので、引き受けないことにしました」とテン・ハーグは切り出した。

「それに、現役引退後すぐに指導者となり、17年間ずっと監督として走り続けてきたので、ようやく少し距離を置ける時期に入っていたんです」と続けた。

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「少し自分を見つめ直し、振り返って、いつもと違うことをする。結局、サッカー界から少し距離を置いたのは良かったと思います」とテン・ハーグは語った。

続いてティモ・レッチェルトが、かつての指揮官であるテン・ハーグに、再びアヤックスの監督を務めたいかと質問した。「その可能性は否定しません。ただ、見出しになる前に言っておくと、私は今FCトゥウェンテのテクニカルディレクターで、この仕事をとても気に入っています」

フェイエノールトは最終的にロビン・ファン・ペルシーを迎えた。元ストライカーは昨季、同クラブを2位に導いたが、夏にはそれまでの貢献に感謝されつつも退任することになった。