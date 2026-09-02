エリック・テン・ハフ、サム・ラマースに関する発言で批判を受ける

エリック・テン・ハフが水曜、ESPNの『De Voetbalkantine』で批判を受けた。FCトゥウェンテのテクニカルディレクターは、退団したサム・ラマースへの対応をもっとうまくすべきだった、というのがその見解だ。

ラマースは水曜、トゥウェンテからPSVへ移籍し、PSVはそのFWに200万ユーロを支払った。テン・ハフはESPNに短く「我々はそのやり方に満足している」と語った。

「我々は一貫していたし、非常に明確な説明もしてきた。だから誰もが自分の立場を分かっている。そうなれば、それぞれが自分の選択もできる。我々にはとても優れたストライカーが2人いる」とテン・ハフは述べ、ワウト・ウェグホルストとルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクに言及した。

クラブを担当するレネ・ウェヘラールは、テン・ハフが口にしたその明確さに疑問を呈している。「ラマースは行き詰まっていた。彼は5月に契約延長しないと伝えていた。ウェグホルストが来ると分かった時点で、『ここを出よう』と思ったんだろう。だが、その時のトゥウェンテのやり方は、もちろんスマートではなかった」

「こう言うべきだったんだ。夏に君を売る。君は最初の1分からすべての試合に出る。ウェグホルストは後から来て、その後にナンバーワンになる。だが我々は君をきちんと正面から売却する。それがすべての当事者にとって最善だ。だが彼らは、もちろんラマースを振り回した。それはうまくいかなかった」とウェヘラールは断じた。

司会のワウテル・ボウマンは、ラマースに対して明確かつきちんと対応したというテン・ハフの発言に触れた。だが、ウェヘラールはそれを意に介していない。

「私は近しい人たちから別の話を聞いている。そこまで明確ではなかった。ラマースは契約延長しないと伝えていた。トゥウェンテは彼をぜひ売却したかった。ウェグホルストが来るからだ。そして彼に勝つことは決してできなかっただろう」と、このトゥウェンテ番記者は語った。