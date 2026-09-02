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Rian Rosendaal

翻訳者：

エリック・テン・ハフ、サム・ラマースに関する発言で批判を受ける

トゥウェンテ
エリック・テン・ハグ

エリック・テン・ハフが水曜、ESPN『De Voetbalkantine』で批判を受けた。FCトゥウェンテのテクニカルディレクターは、退団したサム・ラマースへの対応をもっとうまくすべきだった、というのがその見解だ。

ラマースは水曜、トゥウェンテからPSVへ移籍し、PSVはそのFWに200万ユーロを支払った。テン・ハフはESPNに短く「我々はそのやり方に満足している」と語った。

「我々は一貫していたし、非常に明確な説明もしてきた。だから誰もが自分の立場を分かっている。そうなれば、それぞれが自分の選択もできる。我々にはとても優れたストライカーが2人いる」とテン・ハフは述べ、ワウト・ウェグホルストとルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクに言及した。

クラブを担当するレネ・ウェヘラールは、テン・ハフが口にしたその明確さに疑問を呈している。「ラマースは行き詰まっていた。彼は5月に契約延長しないと伝えていた。ウェグホルストが来ると分かった時点で、『ここを出よう』と思ったんだろう。だが、その時のトゥウェンテのやり方は、もちろんスマートではなかった」

「こう言うべきだったんだ。夏に君を売る。君は最初の1分からすべての試合に出る。ウェグホルストは後から来て、その後にナンバーワンになる。だが我々は君をきちんと正面から売却する。それがすべての当事者にとって最善だ。だが彼らは、もちろんラマースを振り回した。それはうまくいかなかった」とウェヘラールは断じた。

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司会のワウテル・ボウマンは、ラマースに対して明確かつきちんと対応したというテン・ハフの発言に触れた。だが、ウェヘラールはそれを意に介していない。

「私は近しい人たちから別の話を聞いている。そこまで明確ではなかった。ラマースは契約延長しないと伝えていたトゥウェンテは彼をぜひ売却したかった。ウェグホルストが来るからだ。そして彼に勝つことは決してできなかっただろう」と、このトゥウェンテ番記者は語った。

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