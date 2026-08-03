エリック・テン・ハフがFCトゥウェンテのテクニカルディレクターとして果たしている役割の在り方は非常に異例だと、イェルーン・カプテインスがDe Telegraafの分析記事で記している。

テン・ハフは数カ月前、トゥウェンテのテクニカルディレクターに就任した。同クラブでは現役時代にも長年プレーしていた。

ハークスベルヘン生まれのテン・ハフは順調な滑り出しを見せ、ルート・ナイスタットとの契約延長を実現。これにより、国内外の複数の強豪クラブの手から守り切った。

マッツ・ロツは1500万ユーロでTSGホッフェンハイムへ売却され、ワウト・ウェグホルスト、ヨエル・ドロメル、ラミズ・ゼルーキはフロルシュ・フェステに加わった。

それでも、フェレンツヴァーロシュとのホーム＆アウェー2試合を終えた後、テン・ハフにはなお多くの仕事が残されていることが明らかになった。ジョン・ファン・デン・ブロム率いるチームは2試合合計で4-3と敗れた。

De Telegraafによると、その一方でテン・ハフはTDとしての役割を異例の形で担っているという。「彼のやり方は異例で、将来的に問題になり得る」とカプテインスは指摘している。

「彼は練習を一度も欠かさず、毎日トレーニング施設にいて、試合前のミーティングには必ず出席し、トゥウェンテでは試合の前後にロッカールームにも顔を出している」

「このようにTDが大きな影響力を持つのはオランダでは極めて異例で、特にシーズンが期待通りに進まない場合、ファン・デン・ブロムや選手たちにさらなるプレッシャーを与える可能性がある」