FCトゥウェンテにおけるエリック・テン・ハフの仕事ぶりが眉をひそめさせていることが、De TelegraafのKick-offポッドキャストで明らかになった。テクニカルディレクターとして、かなり前面に出ているという。

「テン・ハフがすべてを管理しているやり方は、かなり異例だ」と、イェルーン・カプテインスは切り出した。「彼はあらゆる場にいる。試合前のミーティング、試合後のミーティング、試合前のロッカールーム、試合後のロッカールームにもいる。そして、ほぼすべてのトレーニングにも顔を出している」

マイク・フェルウェイは、テン・ハフの присутствие をジョン・ファン・デン・ブロム監督が快く思っていないのであれば、指揮官として「普通に」介入できるとの見方を示した。「そういう場には、監督として当然立ち会うものだ。だから『ここまでだ、それ以上はだめだ』と言うこともできる」

さらにフェルウェイは、2026年ワールドカップに言及し、代表強化部門ディレクターのナイジェル・デ・ヨングもロナルド・クーマン監督によるほとんどのミーティングに同席していたと指摘した。「短パン姿でタトゥーを見せながら、彼はすべてのトレーニングにも来ていた。もしクーマンがそれを不快に感じていたなら、彼を追い出すべきだ。どうやら、そこにいることを問題ないと考えていたようだ」

「ドイツでは、これはごく一般的なことだ。あちらではTDがあらゆる場にいる」と、カプテインスは再び話した。「試合後にはTDが最初に記者会見を行うこともある。しかも、ベンチに座っていることも多い。テン・ハフは、いわばそういうやり方で臨んでいるんだ」

「彼は平均以上にチームに密着している。それ自体は悪くないが、あと数試合うまくいかなくなったときにどうなるのかは気になる。このやり方で、いつまでうまくいくのか？」と、カプテインスは疑問を呈した。

ダーン・ロツも先週、サッカーポッドキャストVersuzでテン・ハフの役割について問われた。「もちろん、彼を見かけることはあります」と、トゥウェンテのアタッカーは語った。「エリックは途方もない経験を持っていて、本当に優れた監督です。ピッチ上で非常に多くの経験を積んできたので、その一部を僕たちにも伝えたいと思っているんです。それはまったくおかしなことではありません」