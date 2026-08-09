最近、オランダサッカー協会（KNVB）とエリック・テン・ハフの間で接触があった。現FCトゥウェンテのテクニカルディレクターを務めるテン・ハフがESPNの取材で認めた。ただ、テン・ハフは早い段階で、自身は就任可能ではないことを明確にしていた。

そのことを後悔しているのか。テン・ハフは「いいえ。準備段階では接触はあったが、そういう話ではなかった」と語った。「いや、後悔はしていない。この仕事を強い確信を持って選んだし、ものすごく大きなエネルギーをもらっている」

「特に今の状況を考えればなおさらだ。まだやるべきことは本当にたくさんある。というのも、素晴らしい旅路になるはずの、そのまだ始まりに立ったばかりだからだ。だから、あの選択を後悔していることはまったくない」

現時点では、2026年ワールドカップでの disappointing な結果を受け、満了を迎える契約を延長しないことを決めたロナルド・クーマンの後任に、ミヒャエル・ライツィハーが就く見通しとなっている。KNVBはライツィハーと長期間にわたって協議を行っており、そのため彼が「ポールポジション」にいる。

その結果、テン・ハフはトゥウェンテでの仕事に完全に集中できる。チーム編成ではまだいくつか手を打つ必要があるからだ。例えば、新たなアタッカーとして、20歳のフィリップ・トルバルドセンの獲得に向けて懸命に取り組んでいる。

この件についてテン・ハフは「我々はまだぜひとも右ウイングを補強したい。スピードがあり、ドリブルが非常にうまい選手だ。候補は何人かいるが、彼は間違いなく良い選手だ。彼らとも、クラブとも話をしている」と述べた。

記者ハンス・クラーイ・ジュニアは、トゥウェンテがすでに500万ユーロ前後のオファーを出したのではないかと示唆したが、その点についてテン・ハフはまったく口を閉ざしている。「それについては絶対に話したくない。そういうことは内部にとどめておくべきだ。ただ、彼が市場で高く評価されているのは明らかだ」