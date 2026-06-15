エリック・テン・ハグは、来季のFCトゥウェンテの選手編成に注力している。テクニカルディレクターが『トゥバンティア』紙に語った。

具体的な名前は明かさなかったが、今夏の最重要ターゲットの1人はラミス・ゼルキだ。彼は昨季レンタルでトゥエンテに所属した守備的MFだが、基本はフェイエノールトに復帰する。

「ゴールキーパーと中盤の司令塔を求めている。つまり、ゼルキが務めるポジションだ」とテン・ハグは語る。「ゼルキも候補の一人だよ」

「交渉は続けているが、彼が戻らない可能性も考慮し、代替案も探している。それでも、残留してほしいたことは明確だ」とテン・ハグ監督は明かした。

ゼルーキ本人も最終戦後に「来季フェイエノールトでプレーするつもりはない」と明言。ロッテルダムを去る意向だ。「状況はベストではなく、正直言って続けられない」とESPNに語った。

「今シーズン、私は楽しみを取り戻し、本来のレベルに戻りつつある。毎週、試合が待ち遠しい。以前の状況に戻るのは難しいだろう。フェイエノールトでは一度も本当に居心地の良さを感じたことがなかったが、私という人間にとって、それは重要なことだ。」

ただし、トゥエンテ復帰が唯一の選択肢ではなく、UAEのアル・シャルジャも関心を示している。現在、ゼルキはアルジェリア代表としてW杯に出場中で、判断の時間は限られている。