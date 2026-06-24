エリック・テン・ハグ監督はポーランド人DFと4年契約を結んだ。監督は「FCトゥウェンテは名門クラブだ」と語った。

FCトゥウェンテはポーランド人左SBクシシュトフ・クロフスキを獲得した。スラスク・ヴロツワフから移籍し、2030年6月までの契約（1年延長オプション付き）にサインした。

19歳のクロフスキはスラスクのユースで育ち、2023年のトップデビュー後31試合に出場。2得点3アシストを記録した。

スパルタ・ロッテルダムへ移籍するバス・カイパースの後継者と見なされている。 テクニカルディレクターのエリック・テン・ハグは「クリストフはポーランドリーグで若くしてトップ経験を積んだ才能ある若手DFだ」と語る。

「彼は強い精神力とゲームセンス、前線への推進力を備えている。当クラブで次のステップへ進むチャンスを与えられるだろう。そのポテンシャルがある」とテン・ハグは、ポーランドU-17・U-19代表でも国際試合を経験したクロフスキに期待を寄せている。

「FCトゥウェンテは大きなクラブで、高い目標を持っています。ここでプレーできることを楽しみにしています」とクロフスキは喜びを語った。「クラブとの話し合いを通じて良い印象を受けました。ポーランドでは若くしてデビューし、多くの経験を積めました」

「慣れ親しんだ環境を離れ、オランダでプレーする時が来た。FCトゥエンテで実力を示し、努力して次のステップへ進みたい」とクロフスキは語った。

また、アレック・ファン・ホーレンベックもハイドゥク・スプリットへ移籍した。クロフスキは、先日加入したアスケ・アデルガードとポジションを争う見込みで、2人でTSGホッフェンハイムへ移ったマッツ・ロッツの穴を埋めることが期待される。