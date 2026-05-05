サッカーニュースの移籍ジャーナリスト、ムニール・ブアリン氏によると、FCトゥウェンテはハンス・ハテボーアの獲得を検討している。ベールタ出身の右サイドバックは、今シーズン終了後、スタッド・レンヌからフリーで獲得可能となる。

ハテボーアは2024年にレンヌと契約し、当初は頻繁に出場したが、マルセイユに移籍したハビブ・ベイ監督の下では出場時間が激減した。

そこでハテボーアは10月、ワイルドカード・ルール（他クラブから1選手を獲得できる特例）が適用されるオリンピック・リヨンへレンタル移籍した。

リヨンは「ワイルドカードルール」を使い、移籍市場外で獲得した。 ハテボーアはリヨンで定期的に出場しているものの、スタメンは保証されていない。今夏にフリーエージェントとなるため、来季からエリック・テン・ハグがテクニカルディレクターを務めるトゥウェンテは、彼を好機と捉えている。

ブアラン氏は「トゥウェンテが内部でハテボーアの獲得を真剣に検討している」と明かし、「現在は打診段階。ワールドカップ前に動きがあるかもしれないが、本格化するのは大会後だ」と続けた。

フローニンゲンユース出身で、トップチームで111試合出場後に2017年アタランタへ移籍。セリエAでは成功を収め、2024年のヨーロッパリーグ制覇に貢献した。

イタリアでの活躍が評価され、ロナルド・クーマン監督の下でオランダ代表に選ばれたが、代表での最後の出場は2022年だった。