エリック・テン・ハグはFCトゥウェンテで指揮を続け、来週エールディヴィジで2試合目を迎える。

FCトゥウェンテはアスケ・アデルガードの獲得を諦めていない。移籍専門記者ムニール・ブアリン氏によると、トゥウェンテは来週、ゴー・アヘッド・イーグルスに新たなオファーを提示する。

先週、同記者はトゥエンテの初回オファーが拒否されたと伝えた。アデルガードは、好調マッツ・ロッツの後継者として理想的な左SBと評価されている。

ロッツの残留は難しいと見ており、クラブは来週再交渉に臨む。テクニカルディレクターのエリック・テン・ハグは、オファーと要求額の差を埋めることを目指す。

アデルガードは22歳。2028年半ばまで契約が残るが、昨季前半はマッツ・デイルの控えだった。デイルが冬にフェイエノールトへ移籍すると、アデルガードはレギュラーに昇格した。

アデルガードは「古き良き時代の闘士で、鉄のような強さとスピード、トップクラスのメンタリティを持つ」と内部で評価されている。推定市場価値は100万ユーロで、獲得は十分あり得る。

今夏、FCアロウカからレンタルバックする31歳のDFバス・カイパースもいるが、来季のレギュラー確保は難しいとみられる。

なお、もう一人の候補テウン・ハイゼルハートはラ・リーガ昇格組デポルティーボ・ラ・コルーニャへ移籍した。