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Erik ten HagNOS
Siep Engelen

翻訳者：

エリック・テン・ハグは、ワールドカップのイングランド対アルゼンチン戦直後に、トーマス・トゥヘルについて痛烈な結論を下した。

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エリック・テン・ハグは、ワールドカップでのイングランドの敗退はトーマス・トゥヘルの責任だと考えている。準決勝アルゼンチン戦での代表監督の采配は、悲劇的な結果をもたらした。

アンソニー・ゴードンの先制点で優位に立ったイングランドだったが、試合開始から1時間半ほどでアルゼンチンに逆転された。後半のドリンクブレイク後に守備ラインを6人に増やす采配も、結果的には裏目に出た。 

NOSのスタジオでケネス・ペレスが「今日は何を見せようとしたのか？」と問うと、テン・ハグは「何も。大会を通じてそうだ」と答えた。 

「イングランドには本当にがっかりした。試合を自分たちのものにできなかったからだ。布陣から問題があった」とテン・ハグは指摘した。「右ウイングを交代させた（モーガン・ロジャースが先発、編注）が、そこに攻撃の鍵があった」 

さらに前半から守備陣に選手を留めすぎ、リードしてもすぐに守備的な交代を行い、ゲームプランとマネジメントが機能していなかったと結論づけた。 

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ペレスも「16メートルエリア内に選手を多く残せば、エンツォ・フェルナンデス（1-1の得点者）にプレッシャーをかける選手がいない」と指摘。 

「あれほどのタレントがいるのに」とテン・ハグは呆れる。「トレント・アレクサンダー＝アーノルド、コール・パーマー、フィル・フォーデンまでベンチ外だ。準決勝に進んだのは評価できるが、まったく印象に残らない」。

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