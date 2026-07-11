エリック・テン・ハグはフェイエノールトを真剣に検討している

ラミズ・ゼルキはフェイエノールトに復帰したが、ファン・ブロンクホルスト監督が彼に出場機会を与えるかは不透明だ。一方、FCトゥエンテへの復帰も噂されている。

テクニカルディレクターのエリック・テン・ハグはRTVオストのインタビューで「我々は彼をぜひ獲得したい」と語った。「最終的には彼自身も強く望んでくれる必要がある。代替案も真剣に検討している。もし彼が加入できない、あるいは来ないことになれば、そのポジションには複数の選手が必要になるだろう。」

ゼルキはフェイエノールトとの契約をあと1年残しているが、クラブは売却を希望しており、移籍金が得られる。

アルジェリア代表の彼は数日前、代理人と共にエンスヘデの「ホテル・ヴァン・デル・ヴァルク」で目撃されたが、FCトゥエンテの代表者は同席していなかった。

ゼルキは2016年からFCトゥエンテのユースで育ち、2023年に700万ユーロでフェイエノールトへ移籍したが成功せず、その後もレンタルでデ・グロルシュ・フェステに戻っている。

FCトゥウェンテが熱望するゼルキは、フェイエノールトで65試合に出場し2ゴール1アシストを記録した。

彼はカタールW杯でアルジェリア代表として出場したが、レギュラーを確保できず、母国はベスト16でスイスに0－2で敗れた。