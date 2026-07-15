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Erik ten HagNOS
Siep Engelen

翻訳者：

エリック・テン・ハグが、オランダ代表監督就任についてオランダサッカー協会（KNVB）が接触できる時期を明かした。

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エリック・テン・ハグ

エリック・テン・ハグ氏は水曜日、NOSのワールドカップ・スタジオで代表監督就任は当面不可能だと強調した。現在FCトゥエンテのテクニカルディレクターとして任期を始めたばかりで、当面は同クラブに専念する。 

先日も『アルゲメン・ダグブラッド』紙のインタビューで「私は就任できない」と明言し、FCトゥエンテでの仕事に集中すると語った。 

それでも水曜日の番組で司会のショールト・ファン・ラムスホルストはテン・ハグに代表監督就任を再質問。オランダサッカー協会（KNVB）がロナルド・クーマンの後任を見つけられていないためだ。 

「おそらく2年後かな」と、テン・ハグはイングランド対アルゼンチン戦前にNOSで語った。スタジオのケネス・ペレスは、彼が代表監督に興味があるのか尋ねた。 

「私が好きなのは、新しいことに挑戦することだ」とテン・ハグ。「だからこの役職を受けた。テクニカルディレクターは別の次元で、人間として成長できる。」 

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代表監督はクラブ監督とは異なるが、現時点では二重契約は不可能だと強調した。 

なお、テン・ハグはトゥンテでも休まず、同日朝にはラミズ・ゼルキのフェイエノールトからの完全移籍が発表され、移籍金は約200万ユーロで合意した。

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