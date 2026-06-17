エリック・テン・ハグがエールディヴィジで選手を獲得し、FCトゥウェンテに「注目すべき選手」を加えた。

FCトゥウェンテは、アスケ・アデルガードの加入を発表した。左サイドバックのアデルガードはゴー・アヘッド・イーグルスから移籍し、2030年半ばまでの契約を結んだ。クラブには1シーズンの延長オプションがある。

この加入は驚きではない。移籍専門ジャーナリストのムニール・ブアリン氏は、先日同選手への関心を報じ、ゴー・アヘッド・イーグルスが最初のオファーを却下したと伝えていた。

その後、テクニカルディレクターのエリック・テン・ハグが粘り強く交渉し、合意に達した。報道によると、トゥウェンテはGo Aheadに数百万ユーロを支払う見込みだ。

彼は昨季活躍し、ブンデスリーガTSGホッフェンハイムへ移籍したマッツ・ロッツの後継者となる。ロッツの移籍金は最大1600万ユーロでクラブ記録となった。

その一部が、2024年半ばにオーデンセBKからゴー・アヘッドへ移籍した22歳アデルガードの獲得に充てられた。デヴェンターでの出場は64試合。「アスケは大きな可能性を秘めた選手だ」とテン・ハグ監督は語る。

「ゴー・アヘッド・イーグルスでエールディヴィジを経験し、オランダで何が必要か理解している。彼のサッカーセンスとダイナミズムは私たちのスタイルに合う。FCトゥウェンテで目標実現に貢献してほしい」

「FCトゥウェンテは大きな野心を持つクラブです。その一翼を担いたい」とアデルガードは語った。「オランダで学んだことを生かし、次のステップへ進みます。」

「FCトゥウェンテでさらに成長し、ヨーロッパの舞台でも新しい経験を積みたい。月曜日の練習が楽しみだ」とアデルガードは語った。



