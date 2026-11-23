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日曜日のビジャレアル戦で、バルセロナはカンプ・ノウでの波乱含みの一戦の序盤に2点を先行され、敗色が濃厚に見えた。しかし、ハンジ・フリック率いるチームは王者の粘りを見せて逆転。ラ・リーガ首位を守る貴重な3-2の勝利を収めた。

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カンプ・ノウで序盤に2失点、ヤマルはPKを失敗

ビジャレアルは序盤、最初の2度のチャンスをいずれも決めて2点を先行し、カンプ・ノウを静まり返らせた。日曜日の一戦で、前季王者はいきなり厳しい状況に追い込まれた。

さらにラミン・ヤマルがPKを失敗し、ホームチームには運も味方しないかに思われた。それでもバルセロナはハーフタイムに立て直し、後半に入ると試合の流れを一変させた。ビジャレアルの攻撃を封じ、 劇的な3-2の逆転勝利を収めた 。

ガルシア、ハーフタイムのフリックの戦術的指示を明かす

試合後、エリック・ガルシアは、ハンジ・フリックがハーフタイムにどうチームの秩序を取り戻したかを明かした。

「自分たちのポジションを守り、それぞれの役割を徹底するように言われた。1点取れれば、僕たちを止めるのはとても難しくなると分かっていた」とガルシアは語った。「最初のゴールを決めると、ほとんど間を置かずに2点目が生まれた。カンプ・ノウでファンが後押ししてくれて、さらに力が湧いた」

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このDFは、2点を追う状況でもチームが信じ続けていたことにも言及した。「ハーフタイムには、自分たちのサッカーをして1点取れれば逆転できる、と話し合った」と説明。「まさにその通りになった。1点目が入り、すぐに2点目が続いた。チームは最後まで信じ続けた。僕たちにとって、姿勢だけは決して譲れない」

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ラ・リーガ優勝争いで得たタイムリーな警告

この勝利でバルセロナは首位を維持したが、ガルシアは立ち上がりの鈍さが大きな痛手につながりかねないと認めた。代表ウィーク明けの強風も、好調なビジャレアルと対戦する王者にとって試練となった。

「［この勝利は］非常に重要だ。ビジャレアルは素晴らしいチームだし、代表ウィーク明けで、特に風もあって難しい試合だった」とガルシアは続けた。「こういう試合は、簡単に勝てると思ってしまうことがある。でも今日は、何も保証されていないと思い知らされた。どの試合も開始1分から戦わなければならない」

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ビジャレアルの実力をたたえる一方、バルセロナが常に示すべき水準として後半の戦いぶりを挙げた。ガルシアは続けた。「ビジャレアルはチャンピオンズリーグに出るレベルのチームで、素晴らしい監督がいる。2度のチャンスで2点を決めた。でもその後は僕たちが目を覚まし、自分たちの試合を始めた。相手はそれ以降、ほとんど脅威を与えられなかった。後半は、僕たちが常に見せるべきプレーができた」

キックオフから求められる戦いぶり

代表ウィーク明けに再開した国内リーグで首位を守ったことは、バルセロナにとって貴重な勢いとなる。ただ、序盤に2失点した脆さは、タイトル防衛を目指すフリック率いるチームが繰り返してはならない課題を浮き彫りにした。

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今後の課題は、後半に見せた試合のコントロールとポジションを守る規律を90分間維持することだ。それに日曜日に示した精神力が加われば、王者を首位から引きずり下ろすのは難しくなるだろう。