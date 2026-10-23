リバプールのアンドニ・イラオラ監督が、来たる日曜日にアンフィールドで行われるブライトンとの次戦について言及した。プレミアリーグ第8節の試合である。

リバプールはこの一戦に、勝ち点12で順位表5位につけた状態で臨む。全勝で首位に立つマンチェスター・シティとの差は9ポイント。一方、ブライトンは勝ち点16で3位に位置している。

イラオラ監督は、チャンピオンズリーグでのビジャレアルとの劇的な勝利（4-3）で2得点をアシストする活躍を見せたリオ・ングモハをブライトン戦で先発起用する可能性について語ったが、継続的に採用しているターンオーバー制を理由に、最終的な決断を明かすことは避けた。

イラオラ監督はこの件について、「スカイ・スポーツ」が伝えたところによると、次のように述べた。「リオだけに関する話ではなく、全員に関わることだ。彼らのフィジカルコンディションをどう感じるかによる。われわれは3日か4日ごとに試合をしているため、メンバーに多くの変更を加えている。だから選手たちは時に疲労を感じたり、リスクがより大きくなったりする。それゆえ一部の選手を休ませたり、新戦力を起用したりすることを決めるのだ」

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スペイン人指揮官はこう続けた。「このやり方はブライトン戦でも、チェルシー戦でも、その後も続けていくことになる。試合は止まることなく、われわれは続けなければならないからだ。メンバーを少し変えて選手たちに休息を与え、彼らがしっかり応えてくれていることを私はうれしく思う」

ングモハについてはさらにこう語った。「彼は先のビジャレアル戦を疲れた状態で終えた。これは当然のことだ。私は全選手に、すべての試合を疲労を感じながら終えてほしい。それは彼らが持てるすべてを出し切ったことを意味するからだ。ただし攻撃的なポジションでも、通常は私が彼ら全員を交代させるので、最後まで試合を全うすることはない」

ブライトンに対する評価については、イラオラ監督は対戦相手を称賛し、対戦の難しさを強調した。「彼らは驚異的なパフォーマンスを見せており、受けているすべての称賛に値する。非常に優れた指導を受けているチームで、ファビアン・ヒュルツェラーのもとでこれが3シーズン目になる。プレーのあらゆる局面で非常に優秀だ」

さらに続けた。「ボールを持っていない時、彼らは最高のチームのひとつだと考えている。そしてボールが足元にある時も、高いクオリティを備えている。われわれは彼らを上回るために最高の状態でなければならない。彼らは自信を持っているからだ。しかしその一方で、私は自分のチームも良い状態にあると見ている。両チームとも試合を支配しようとするだろう。われわれとしてはプレスをかけ、1対1の競り合いに勝つことを試みる。それは大きな挑戦になるだろう」

リバプールの監督は、今季プレミアリーグのアンフィールドでチームが一度も勝利を挙げていないという問題にも触れ、スタジアムに関係なく勝ち点を積み上げたいという意欲を示した。「ホームであれアウェーであれ、私は試合に勝ちたい。われわれは勝ち点を奪える場所ならどこからでも奪う必要がある」

続けて述べた。「確かにリーグ戦でホームでは勝てていないが、ホームで戦った他の3試合はビジャレアル、アトレティコ・マドリード、トッテナムという高いレベルの試合だった。われわれはそれらに勝利し、ホームでも良いパフォーマンスを見せた。今回はホームでブライトンと対戦し、続く2試合もホームでプレーする。だから本当に勝ちたいと思っている。しかし仮にアウェーでプレーするとしても、私は同じことを言うだろう」

また監督は、アレクシス・マック・アリスターがみせているプレーレベルについて特別な賛辞を送り、彼をこう評した。「われわれが擁するもうひとりのリーダーだ。彼は豊富な経験を持っている。まだ比較的若いにもかかわらず、最高レベルの試合に出場し、クラブでも代表でも大きなタイトルを獲得してきた。本当に素晴らしかった」

さらに続けた。「彼はビクトル・ムニョスとともに、最後に加入した選手のひとりだったと思う。おそらく彼より少し早く到着したかもしれないが、2、3週間後には素晴らしいコンディションになり、継続して安定したパフォーマンスを見せている。時にはある試合で良いプレーをしても、次の試合で調子を落とすことがある。しかしアレックスは今、常に良いレベルを発揮する段階に到達している。このレベルを維持できることを願っている。それはわれわれにとって物事を容易にしてくれるからだ」

発言の締めくくりに、イラオラ監督は日曜日の試合を前に、チームの医療状況と負傷者についての最新情報を提供した。「ブラッドリー・バルコラは今日、通常どおりトレーニングを行った。彼は問題なく、何の支障もない。単にフィジカル面の過負荷への対処だっただけで、時には屋内にとどまらなければならないことがある」

他の負傷者についてはこう付け加えた。「ビクトル・ムニョスはブレントフォード戦の前半に打撲を負った。試合は問題なく最後までこなせたが、いくらか痛みを抱えている。ビジャレアル戦での出場は非常に早すぎたもので、ブライトン戦に間に合うかどうかは分からない」

そして、ドミニク・ソボスライの欠場を明かして締めくくった。「ドミニクは今週末は欠場する。復帰の時期は遠くないと思うが、彼はまだグループトレーニングに合流していない。ビジャレアル戦で先発起用して交代を余儀なくされたことを踏まえると、先週と比べて回復のためにあと1日か2日多く与えることになるかもしれない。状況は良好だ。ドミニクはすでに別メニューで個別トレーニングをしており、まもなく全体練習に合流するだろう。しかしこの試合には間に合わない」